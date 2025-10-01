Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs PSG di Liga Champions 2025-2026, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |11:35 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs PSG di Liga Champions 2025-2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Barcelona vs PSG di Liga Champions 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – UEFA Champions League 2025-2026 kembali menghadirkan laga super big match yang penuh gengsi. Dua raksasa Eropa, Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG), akan saling berhadapan dalam duel panas yang dapat kamu saksikan secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona membuka langkah di Liga Champions musim ini dengan baik setelah mengalahkan Newcastle United di matchday pertama. Tambahan tiga poin di laga ini akan sangat penting untuk memperbaiki posisi Blaugrana yang masih tertahan di papan bawah klasemen sementara karena selisih gol.

Barcelona vs Real Sociedad

Tak kalah, PSG juga langsung menunjukkan taringnya dengan kemenangan telak 4-0 atas Atalanta pada laga perdana. Performa impresif itu membawa PSG berada di posisi kedua klasemen sementara.

Persaingan di klasemen Liga Champions 2025-2026 sejauh ini berjalan ketat. Setelah matchday pertama, hampir semua tim unggulan berhasil mengamankan tiga poin membuat papan atas klasemen dipenuhi deretan tim dengan poin yang sama. Simak jadwal streaming Barcelona vs PSG:

Hari/Tanggal: Kamis, 2 Oktober 2025

Waktu: 01.55 WIB

Channel: beIN Sports 1

Live Streaming: VISION+

 

