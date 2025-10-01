Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Kedua: Bayern Munich dan Real Madrid Berkuasa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |05:24 WIB
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Kedua: Bayern Munich dan Real Madrid Berkuasa!
Simak klasemen Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua hari ini (Foto: UEFA)
A
A
A

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua sudah diketahui. Bayern Munich, Real Madrid, dan Inter Milan, berkuasa di papan atas!

Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Menang Telak

Bayern Munich

Sembilan pertandingan matchday dua Liga Champions 2025-2026 sudah rampung dihelat hingga Rabu (1/10/2025) pagi WIB. Delapan di antaranya menghasilkan pemenang.

Bayern misalnya, berhasil menang telak 5-1 atas Pafos di kandang lawan. Kemenangan ini tak terlepas dari dua gol yang dibukukan Harry Kane.

Berkat tambahan tiga poin itu, Bayern kukuh di puncak klasemen Liga Champions 2025-2026. Sementara ini, mereka unggul dalam hal produktivitas gol ketimbang Madrid.

Los Blancos juga sukses memetik angka penuh saat menyambangi Kazakhstan. Di hadapan pendukung Kairat Almaty, Madrid menang telak 5-0. Tiga dari lima gol itu diborong oleh Kylian Mbappe.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Masih Terikat Kontrak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement