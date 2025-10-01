KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua sudah diketahui. Bayern Munich, Real Madrid, dan Inter Milan, berkuasa di papan atas!
Sembilan pertandingan matchday dua Liga Champions 2025-2026 sudah rampung dihelat hingga Rabu (1/10/2025) pagi WIB. Delapan di antaranya menghasilkan pemenang.
Bayern misalnya, berhasil menang telak 5-1 atas Pafos di kandang lawan. Kemenangan ini tak terlepas dari dua gol yang dibukukan Harry Kane.
Berkat tambahan tiga poin itu, Bayern kukuh di puncak klasemen Liga Champions 2025-2026. Sementara ini, mereka unggul dalam hal produktivitas gol ketimbang Madrid.
Los Blancos juga sukses memetik angka penuh saat menyambangi Kazakhstan. Di hadapan pendukung Kairat Almaty, Madrid menang telak 5-0. Tiga dari lima gol itu diborong oleh Kylian Mbappe.