Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Kedua: Bayern Munich dan Real Madrid Berkuasa!

Simak klasemen Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua hari ini (Foto: UEFA)

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua sudah diketahui. Bayern Munich, Real Madrid, dan Inter Milan, berkuasa di papan atas!

Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Menang Telak

Sembilan pertandingan matchday dua Liga Champions 2025-2026 sudah rampung dihelat hingga Rabu (1/10/2025) pagi WIB. Delapan di antaranya menghasilkan pemenang.

Bayern misalnya, berhasil menang telak 5-1 atas Pafos di kandang lawan. Kemenangan ini tak terlepas dari dua gol yang dibukukan Harry Kane.

Berkat tambahan tiga poin itu, Bayern kukuh di puncak klasemen Liga Champions 2025-2026. Sementara ini, mereka unggul dalam hal produktivitas gol ketimbang Madrid.

Los Blancos juga sukses memetik angka penuh saat menyambangi Kazakhstan. Di hadapan pendukung Kairat Almaty, Madrid menang telak 5-0. Tiga dari lima gol itu diborong oleh Kylian Mbappe.