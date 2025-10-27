Gelar Nobar El Clasico Real Madrid vs Barcelona, Vision+ dan Indovision Hadirkan Pengalaman Menonton Lebih Hidup dan Berkualitas

JAKARTA – MNC Group melalui Vision+ dan Indovision bersama dengan beIN Sports menggelar acara nonton bareng pertandingan Real Madrid vs Barcelona. Agenda itu berlangsung di Avenue of The Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB.

Chief Subscription Management & Product Marketing Officer Indovision & K-Vision, Adita Widyansari, mengungkap alasan dan tujuan pihaknya menggelar acara tersebut. Hal ini dilakukan guna menghadirkan pengalaman menonton sepakbola yang lebih hidup dan berkualitas.

1. Duel Panas

Pertandingan Real Madrid kontra Barcelona digelar di Santiago Bernabeu, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB. Duel bertajuk El Clasico itu dimenangkan oleh Los Blancos -julukan Real Madrid- dengan skor akhir 2-1. Layaknya El Clasico, pertandingan berjalan penuh drama.

Duel panas El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona memang selalu menjadi magnet bagi para penggemar sepakbola dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena itu, Vision+ dan Indovision mengadakan acara nobar sebagai bagian dari menghadirkan pengalaman menonton sepak bola yang lebih hidup dan berkualitas.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman menonton sepak bola yang lebih hidup bagi para pencinta La Liga di Indonesia. El Clasico selalu menjadi laga bergengsi yang paling diminati, dan melalui acara nobar ini, yang menggunakan siaran TV Satelit Indovision, kami ingin menunjukkan bahwa kualitas tayangan dan juga hiburan premium ini teruji kualitasnya dan bisa menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga dan pecinta bola,” kata Adita kepada iNews Media Group, Minggu (26/10/2025).