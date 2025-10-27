Begini Keseruan Nonton Bareng El Clasico Real Madrid vs Barcelona Bersama Vision+ dan Indovision

JAKARTA - MNC Group melalui Vision+ dan Indovision bersama dengan beIN Sports menggelar acara nonton bareng pertandingan Real Madrid versus Barcelona. Acara tersebut diadakan di Avenue of The Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB.

Pertandingan Real Madrid kontra Barcelona berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (26/10/2025) malam WIB. Duel bertajuk El Clasico itu dimenangkan Los Blancos -julukan Real Madrid- dengan skor akhir 2-1.

Pertandingan berjalan penuh drama selayaknya El Clasico. Bahkan, wasit melakukan pengecekan VAR sebanyak empat kali dalam laga tersebut. Satu kartu merah juga keluar dari kantong wasit yang diberikan kepada Pedri pada menit 90+10.

Keseruan pertandingan itu terasa hingga ke Lippo Mall Kemang, lokasi nonton bareng yang diselenggarakan Vision+ dan Indovision. Pendukung Real Madrid dan Barcelona bersatu di lokasi acara. Sesekali mereka saling melempar chants selama pertandingan berlangsung.

Chief Subscription Management Product Marketing Officer Indovision & K-Vision, Adita Widyansari. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Chief Subscription Management & Product Marketing Officer Indovision & K-Vision, Adita Widyansari menjelaskan pihaknya ingin memberikan pengalaman menonton sepakbola yang lebih hidup kepada masyarakat umum. Nah, laga El Clasico pun dipilih untuk memberikan pengalaman tersebut.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman menonton sepakbola yang lebih hidup bagi para pencinta La Liga di Indonesia. El Clasico selalu menjadi laga bergengsi yang paling diminati, dan melalui acara nobar ini, yang menggunakan siaran TV Satelit Indovision, kami ingin menunjukankualitas tayangan dan juga hiburan premium ini teruji kualitasnya dan bisa menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga dan pecninta bola,” kata Adita kepada Okezone, Minggu (26/10/2025).