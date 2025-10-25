Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan vs Pisa Berakhir 2-2, Massimiliano Allegri: Pahit tapi Penting

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |06:13 WIB
AC Milan vs Pisa Berakhir 2-2, Massimiliano Allegri: Pahit tapi Penting
Massimiliano Allegri cukup kecewa dengan hasil AC Milan vs Pisa yang berakhir 2-2 (Foto: AC Milan)
A
A
A

MILAN – Massimiliano Allegri cukup kecewa dengan hasil AC Milan vs Pisa yang berakhir 2-2. Walau terasa pahit, satu poin ini diyakini akan penting bagi perjalanan timnya di Liga Italia 2025-2026.

Duel AC Milan vs Pisa tersebut merupakan giornata delapan Liga Italia 2025-2026. Pertandingan dilangsungkan di Stadion San Siro, Milan, Italia, Sabtu (25/10/2025) dini hari WIB.

1. Kecewa

AC Milan vs Pisa berakhir 2-2 (Foto: AC Milan)
AC Milan vs Pisa berakhir 2-2 (Foto: AC Milan)

Milan unggul duluan lewat Rafael Leao (7’). Namun, Pisa mampu berbalik unggul via Juan Cuadrado (60’) dan M’Bala Nzola (86’). Beruntung, Zachary Althekame (90+3’) menyamakan skor di ujung laga.

Usai pertandingan, Allegri tidak mampu menyembunyikan perasaan kecewanya. Apalagi, Milan gagal mengamankan keunggulan dan malah kemasukan dua gol hingga sempat tertinggal.

“Kami senang bisa mengambil satu poin tapi kami membuat kesalahan-kesalahan dan haruslah bercermin. Setelah unggul, kami seharusnya bisa membuat skor jadi 2-0,” keluh Allegri, mengutip dari Football Italia, Sabtu (25/10/2025).

“Pisa bermain dan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan kami. Tapi (jarak antarpemain) kami terlalu jauh dan membuang-buang peluang di mana kami seharusnya unggul,” sambung pria asal Italia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
