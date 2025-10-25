Sikat Selangor FC 2-0, Bojan Hodak: Persib Bandung Layak Menang!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, komentari kesuksesan timnya kalahkan Selangor FC 2-0. Pertemuan kedua tim tersaji dalam laga ketiga AFC Champions League Two 2025-2026.

Bojan Hodak menegaskan timnya layak merebut kemenangan dalam pertandingan itu. Dia pun beri apresiasi kepada pemain.

1. Hasil Manis

Hasil manis didapat Persib saat menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Bermain dominan, Maung Bandung -julukan Persib- berhasil mengunci tiga poin.

Adam Alis (29') berhasil membuka keunggulan Persib usai menerima umpan terukur dari Marc Klok. Maung Bandung kemudian menurunkan tempo pada babak kedua. Namun, mereka berhasil menambah gol via tendangan penalti Andrew Jung (66' (P)).