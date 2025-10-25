Usai Persib Bandung Sikat Selangor FC, Bojan Hodak Beri Peringatan ke Adam Alis Cs

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, beri peringatan khusus kepada Adam Alis cs, meski menang atas Selangor FC. Dia meminta Persib tak jemawa.

Pasalnya, perjalanan Persib masih panjang di AFC Champions League 2 2025-2026. Diharapkan, Persib bisa lanjutkan tren positif ini.

1. Menang

Ya, hasil manis diraih Persib kala menjamu Selangor FC dalam pertandingan ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 23 Oktober 2025, Persib menang dua gol tanpa balas.

Gol pertama Persib dicetak oleh Adam Alis pada menit ke-29. Kemudian, Andrew Jung menggandakan keunggulan Persib lewat tendangan penalti pada menit ke-66.

Kemenangan atas Selangor FC membawa Persib naik ke puncak klasemen sementara Grup G. Persib telah mengemas 7 poin, unggul 1 angka dari Bangkok United.