HOME BOLA LIGA CHAMPION

4 Pemain Persib Bandung Jadi Personel Pertama Timnas Indonesia yang Tiba di Arab Saudi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |09:40 WIB
4 Pemain Persib Bandung Jadi Personel Pertama Timnas Indonesia yang Tiba di Arab Saudi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
Marc Klok (tengah) langsung berangkat ke Arab Saudi setelah bawa Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)
SEBANYAK 4 pemain Persib Bandung menjadi personel pertama Timnas Indonesia yang akan tiba di Arab Saudi jelang tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, dari semalam, Eliano Reijnders, Thom Haye, Marc Klok dan Beckham Putra sudah berangkat dari Thailand menuju Arab Saudi.

Empat pemain ini baru saja membela Persib Bandung kontra Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand, pada Rabu 1 Oktober 2025 malam WIB. Hasilnya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang 2-0 lewat gol-gol Andrew Jung pada menit 42 dan Ulliam Barros (71’).

4 pemain Persib Bandung langsung berangkat ke Arab Saudi untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bandungfootball)
4 pemain Persib Bandung langsung berangkat ke Arab Saudi untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bandungfootball)

Mengutip dari akun Instagram @bandungfootball, kelar pertandingan empat nama di atas langsung bertolak dari Bangkok menuju Jeddah, Arab Saudi. Selain Eliano Reijnders dan kawan-kawan, sejatinya ada satu pemain Persib Bandung lagi yang bertolak ke Arab Saudi, yakni Frans Putros.

Bek 32 tahun itu dipanggil untuk membela Irak kontra Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah Frans Putros menggunakan pesawat yang sama dengan Thom Haye saat berangkat dari Bangkok ke Jeddah.

1. Delapan Pemain Timnas Indonesia Berangkat ke Jeddah Siang Ini

Rencananya siang ini pukul 11.50 WIB, ada delapan pemain Super League yang akan berangkat ke Jeddah melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak delapan pemain yang dimaksud adalah Ernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Stefano Lilipaly dan Egy Maulana Vikri.

Bagaimana dengan pemain abroad alias pesepakbola yang berkarier di luar negeri? Mereka dijadwalkan masih membela klub masing-masing akhir pekan ini. Rencananya pada Senin, 6 Oktober 2025, Emil Audero dan kawan-kawan sudah tiba di Arab Saudi.

 

