Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Persib bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 itu tepatnya berlangsung di BG Pathum Stadium, Thailand, pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 19.15 WIB.

Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang di laga Super League 2025-2026 sebelumnya, Persib bertekad bangkit dan meraih poin penuh di Thailand. Bek asing Persib, Julio Cesar, menegaskan bahwa timnya sudah melakukan pembenahan serius.

1. Kepercayaan Diri dan Peringatan dari Bek Persib

Bek asal Brasil, Julio Cesar, mengakui kekalahan menyakitkan di laga melawan Persita membuat seluruh tim kecewa, terutama karena mudahnya gawang Persib dibobol lawan. Namun, ia optimistis Persib akan menunjukkan performa terbaik melawan Bangkok United.

"Semuanya merasa sedih, tidak senang kalah dengan cara seperti itu, terutama ketika bermain untuk Persib. Tapi saya pikir kami bisa lebih baik dan bisa berbenah. Saya rasa untuk laga berikutnya, kami bisa tunjukkan kepada Bobotoh yang terbaik,” ujar Julio, dikutip Selasa (30/9/2025).

Meskipun pernah bermain di Liga Thailand bersama Singha Chiangrai United, Julio Cesar tidak banyak mengenal pemain Bangkok United selain dua bek tengah, Everton dan Maia. Namun, ia tetap percaya diri.

"Persib juga dihuni pemain yang bagus, kami tim juara dan saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang bagus lusa nanti,” lanjut Julio.

Jersey Persib Bandung untuk AFC Champions League 2 2025-2026

Kekuatan lawan dibongkar lebih dalam oleh rekan setimnya, Frans Putros. Bek Timnas Irak yang pernah membela Port FC di Liga Thailand ini menyebut Bangkok United sebagai salah satu tim terbaik di grup, dihuni pemain asing dan lokal Timnas Thailand berkualitas.

“Bagi saya, mungkin ini tim terbaik di grup,” kata Putros.