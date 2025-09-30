Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |17:33 WIB
Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United, bak Bumi dan Langit?
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

ADU harga pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu tinggi bak bumi dan langit?

Serba-serbi soal Persib Bandung dan Bangkok United menarik diulas. Sebab, kedua tim akan saling berhadapan di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Laga seru itu akan digelar di Thammasat Stadium, Bangkok, Thailand, pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB. Kemenangan tentunya dibidik kedua tim dalam laga itu demi memperlebar kans lolos ke babak selanjutnya.

Bangkok United pun kini ada di puncak klasemen sementara dnegan 3 poin. Sementara itu, Persib bertengger di urutan ketiga dengan 1 poin saja.

Di laga perdana AFC Champions League 2 2025-2026, Persib memang gagal menang. Mereka ditahan imbang Lion City Sailors dengan skor 1-1.

Kini, menarik menantikan laga Bangkok United vs Persib Bandung. Apalagi, kedua tim punya skuad yang ciamik karena diperkuat para pemain berkualitas.

Berikut Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United:

1. Harga Pasaran Persib Bandung

4 Pemain Persib Bandung yang Resmi Dipanggil Patrick Kluivert di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Thom Haye!

Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran total skuad Persib Bandung adalah Rp128,36 miliar. Pemain termahal di skuad Maung Bandung memiliki harga pasaran mencapai Rp17,38 miliar.

Pemain itu adalah Thom Haye. Bintang Timnas Indonesia itu pun diketahui baru direkrut Persib pada akhir Agustus 2025.

Di urutan kedua dalam daftar pemain dengan harga tertinggi Persib Bandung, ada Eliano Reijnders. Harga pasarannya mencapai Rp10,43 miliar. Sama seperti Thom Haye, Eliano juga baru didatangkan pada awal musim ini.

Lalu, pada urutan ketiga, ada Federico Barba. Bek tengah asal Italia itu memiliki harga pasaran mencapai Rp8,69 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Melaju ke 16 Besar! Jafar/Felisha Bidik Podium Juara Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement