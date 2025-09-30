Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United, bak Bumi dan Langit?

ADU harga pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu tinggi bak bumi dan langit?

Serba-serbi soal Persib Bandung dan Bangkok United menarik diulas. Sebab, kedua tim akan saling berhadapan di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Laga seru itu akan digelar di Thammasat Stadium, Bangkok, Thailand, pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB. Kemenangan tentunya dibidik kedua tim dalam laga itu demi memperlebar kans lolos ke babak selanjutnya.

Bangkok United pun kini ada di puncak klasemen sementara dnegan 3 poin. Sementara itu, Persib bertengger di urutan ketiga dengan 1 poin saja.

Di laga perdana AFC Champions League 2 2025-2026, Persib memang gagal menang. Mereka ditahan imbang Lion City Sailors dengan skor 1-1.

Kini, menarik menantikan laga Bangkok United vs Persib Bandung. Apalagi, kedua tim punya skuad yang ciamik karena diperkuat para pemain berkualitas.

Berikut Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan Bangkok United:

1. Harga Pasaran Persib Bandung

Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran total skuad Persib Bandung adalah Rp128,36 miliar. Pemain termahal di skuad Maung Bandung memiliki harga pasaran mencapai Rp17,38 miliar.

Pemain itu adalah Thom Haye. Bintang Timnas Indonesia itu pun diketahui baru direkrut Persib pada akhir Agustus 2025.

Di urutan kedua dalam daftar pemain dengan harga tertinggi Persib Bandung, ada Eliano Reijnders. Harga pasarannya mencapai Rp10,43 miliar. Sama seperti Thom Haye, Eliano juga baru didatangkan pada awal musim ini.

Lalu, pada urutan ketiga, ada Federico Barba. Bek tengah asal Italia itu memiliki harga pasaran mencapai Rp8,69 miliar.