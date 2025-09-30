Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

JADWAL siaran langsung Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Sang pangeran biru akan bertandang menghadapi Bangkok United yang diperkuat bek kiri asal Indonesia, Arhan Pratama. Pertandingan ini tentunya tidak boleh dilewatkan oleh pemirsa RCTI.

Bangkok United yang diperkuat oleh Arhan Pratama akan menghadapi klub dari negaranya yaitu Persib Bandung. Bangkok United siap untuk menjamu Persib Bandung di BG Stadium dengan kepercayaan diri penuh bermain di hadapan fans sendiri, Bangkok United siap untuk mengambil poin penuh dari Persib Bandung.

Sementara itu, Persib Bandung juga enggan menyerahkan poin mereka begitu saja. Skuat penuh bintang Persib Bandung yang diperkuat Elliano Reijnders, Beckham Putra, dan Tom Haye, siap untuk mendobrak pertahanan dan mencuri 3 poin dari Bangkok United.

Pertarungan ini juga akan menjadi ajang pembuktian kualitas pemain lokal Indonesia yang tampil di dua kubu berbeda. Kehadiran Arhan Pratama di Bangkok United dan deretan pemain muda berbakat di Persib Bandung akan menambah nuansa emosional dalam pertandingan, tak hanya itu pertandingan ini menjadi ajang Persib Bandung untuk unjuk gigi pada kompetisi AFC Champions League Two.

Bagaimana cara Persib Bandung menunjukkan permainan terbaik mereka? Bagaimana cara Arhan Pratama Cd menjaga pertahanan Bangkok United dari serangan Persib Bandung?