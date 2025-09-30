Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |12:34 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026
Frans Putros siap bawa Persib Bandung kalahkan Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions 2 League 2025-2026 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Pathum Thani, Thaland pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Skuad Persib Bandung sudah bertolak ke Thailand. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa 21 pemain dalam lawatan kali ini.

1. Bocorkan Kekuatan Bangkok United

Frans Putros sempat tiga tahun berkarier di Thailand. (Foto: Persib.co.id)
Frans Putros sempat tiga tahun berkarier di Thailand. (Foto: Persib.co.id)

Salah satu pemain Persib Bandung, Frans Putros, pernah tiga tahun (2022-2025) berkarier di Thailand. Dalam periode tersebut, bek 32 tahun ini membela klub Asnawi Mangkualam, Port FC.

Tiga tahun membela Port FC membuat Frans Putros paham kekuatan Bangkok United. Ia menilai Bangkok United sebagai tim yang sulit dikalahkan.

"Kekuatan mereka ada pada tim secara keseluruhan. Pertandingan akan berjalan dengan cukup sulit," kata Frans Putros, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (30/9/2025).

2. Bangkok United Miliki Kelemahan

Meski begitu, bukan berarti Bangkok United tidak memiliki kelemahan. Frans Putros meyakini tim kepelatihan Persib Bandung sudah mendapatkan titik lemah skuad Bangkok United.

"Tetapi, mereka tetap memiliki celah (kelemahan) yang bisa dipelajari. Pelatih juga sudah mengetahui tentang itu," tegas Frans Putros.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/sebastien_migne.jpg
Unik! Sebastien Migne Bawa Timnas Haiti ke Piala Dunia 2026, Tapi Belum Pernah Injakkan Kaki ke Haiti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement