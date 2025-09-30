Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions 2 League 2025-2026 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Pathum Thani, Thaland pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Skuad Persib Bandung sudah bertolak ke Thailand. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa 21 pemain dalam lawatan kali ini.

1. Bocorkan Kekuatan Bangkok United

Frans Putros sempat tiga tahun berkarier di Thailand. (Foto: Persib.co.id)

Salah satu pemain Persib Bandung, Frans Putros, pernah tiga tahun (2022-2025) berkarier di Thailand. Dalam periode tersebut, bek 32 tahun ini membela klub Asnawi Mangkualam, Port FC.

Tiga tahun membela Port FC membuat Frans Putros paham kekuatan Bangkok United. Ia menilai Bangkok United sebagai tim yang sulit dikalahkan.

"Kekuatan mereka ada pada tim secara keseluruhan. Pertandingan akan berjalan dengan cukup sulit," kata Frans Putros, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (30/9/2025).

2. Bangkok United Miliki Kelemahan

Meski begitu, bukan berarti Bangkok United tidak memiliki kelemahan. Frans Putros meyakini tim kepelatihan Persib Bandung sudah mendapatkan titik lemah skuad Bangkok United.

"Tetapi, mereka tetap memiliki celah (kelemahan) yang bisa dipelajari. Pelatih juga sudah mengetahui tentang itu," tegas Frans Putros.