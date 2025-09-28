Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026: Menang 2-0, Il Lupi Pepet Napoli!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |22:07 WIB
Hasil AS Roma vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026: Menang 2-0, <i>Il Lupi</i> Pepet Napoli!
AS Roma menang 2-0 atas Hellas Verona di giornata lima Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@ASRomaEN)
A
A
A

ROMA – Hasil AS Roma vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (28/9/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Il Lupi.

Dua gol AS Roma dicetak oleh Artem Dovbyk (7’) dan Matias Soule (79). Dengan hasil ini, mereka menyamai poin Napoli (12) yang baru akan bermain nanti pagi melawan AC Milan.

Artem Dovbyk beraksi di laga AS Roma vs Hellas Verona (Foto: X/@OfficialASRoma)
Artem Dovbyk beraksi di laga AS Roma vs Hellas Verona (Foto: X/@OfficialASRoma)

Jalannya Pertandingan

Roma langsung menggebrak di awal laga. Buktinya, Dovbyk sukses merobek jala gawang Lorenzo Montipo di menit ketujuh via sundulan dari jarak dekat!

Setelah gol itu, Roma coba menambah keunggulan. Di menit ke-11, sepakan spekulatif Manu Kone sayangnya masih melambung jauh.

Verona mulai panas. Umpan silang Rafik Belghali disambut tendangan akurat oleh Gift Orban di menit ke-15. Sayangnya, kiper Mile Svilar bereaksi dengan apik untuk menggagalkan peluang tersebut.

Selang semenit, gantian sundulan Unai Nunez menyamping dari gawang Roma. Menit 19, Orban mengancam lewat eksekusi tendangan bebas yang lagi-lagi belum tepat sasaran.

Menit 28, upaya Orban kali ini menghantam tiang! Setelah itu, tak ada kans bebahaya dari kedua kesebelasan. Skor 1-0 untuk AS Roma bertahan hingga turun minum.

 

1 2
      
