Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Cedera saat Pemanasan, Batal Tampil di Laga Como 1907 vs Cremonese

COMO – Kiper Timnas Indonesia Emil Audero cedera saat pemanasan jelang laga Como 1907 vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Alhasil, posisinya digantikan!

Duel Como 1907 vs Cremonese itu merupakan giornata 5 Liga Italia 2025-2026. Laga berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu (27/9/2025) malam WIB.

1. Masalah Otot

Audero sejatinya masuk dalam daftar susunan pemain di laga tersebut. Sayangnya, kiper berusia 28 tahun tersebut mengalami cedera saat pemasan di stadion.

“Audero mengalami masalah otot saat pemanasan,” cuit jurnalis Italia Gianluca Di Marzio via akun X @DiMarzio, Sabtu (27/9/2025).

Pelatih Davide Nicola langsung mengganti Audero dengan Marco Silvestri. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Como unggul duluan di menit ke-32 via Nico Paz. Sedangkan, Cremonese menyamakan skor di babak kedua lewat Federico Baschirotto (69’).