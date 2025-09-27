Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Cremonese Belum Terkalahkan, Emil Audero Cs Tetap Dapat Peringatan dari Pelatih Jelang Lawan Como 1907

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |13:12 WIB
Cremonese Belum Terkalahkan, Emil Audero Cs Tetap Dapat Peringatan dari Pelatih Jelang Lawan Como 1907
Cremonese kala berlaga. (Foto: Cremonese)
A
A
A

CREMONESE belum terkalahkan di Liga Italia 2025-2026. Meski begitu, Emil Audero cs tetap dapat peringatan dari pelatih jelang melanjutkan perjalanannya di Liga Italia.

Pelatih Cremonese, Davide Nicola, memberi peringatan kepada anak asuhnya yang akan melawan Como 1907. Nicola meminta Emil Audero dkk untuk menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

1. Como 1907 vs Cremonese

Cremonese akan bertandang ke markas Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Sabtu (27/9/2025) pukul 20.00 WIB. Ini bukan laga yang mudah bagi Audero Cs, mengingat lawannya memiliki kedalaman skuad yang ciamik.

Nicola pun mengingatkan kepada anak asuhnya untuk fokus penuh. Sebab dengan begitu, Cremonese bisa memberikan perlawanan sengit kepada Como 1907.

“Dibutuhkan perhatian ekstra dalam fase tanpa bola dan kemampuan untuk memberi mereka tekanan agar tidak bisa bermain. Kami harus turun ke lapangan dengan bebas dan fokus, karena lewat organisasi permainan kita bisa kompetitif di mana saja,” kata Nicola, dilansir dari laman resmi Cremonese, Sabtu (27/9/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645751/5-generasi-emas-sepak-bola-yang-gagal-angkat-trofi-piala-dunia-sjp.webp
5 Generasi Emas Sepak Bola yang Gagal Angkat Trofi Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/winger_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Tren Positif Persib Terhenti di Tangan Dewa United? Beckham Putra Beri Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement