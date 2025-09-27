Cremonese Belum Terkalahkan, Emil Audero Cs Tetap Dapat Peringatan dari Pelatih Jelang Lawan Como 1907

CREMONESE belum terkalahkan di Liga Italia 2025-2026. Meski begitu, Emil Audero cs tetap dapat peringatan dari pelatih jelang melanjutkan perjalanannya di Liga Italia.

Pelatih Cremonese, Davide Nicola, memberi peringatan kepada anak asuhnya yang akan melawan Como 1907. Nicola meminta Emil Audero dkk untuk menjaga fokus sepanjang pertandingan.

1. Como 1907 vs Cremonese

Cremonese akan bertandang ke markas Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Sabtu (27/9/2025) pukul 20.00 WIB. Ini bukan laga yang mudah bagi Audero Cs, mengingat lawannya memiliki kedalaman skuad yang ciamik.

Nicola pun mengingatkan kepada anak asuhnya untuk fokus penuh. Sebab dengan begitu, Cremonese bisa memberikan perlawanan sengit kepada Como 1907.

“Dibutuhkan perhatian ekstra dalam fase tanpa bola dan kemampuan untuk memberi mereka tekanan agar tidak bisa bermain. Kami harus turun ke lapangan dengan bebas dan fokus, karena lewat organisasi permainan kita bisa kompetitif di mana saja,” kata Nicola, dilansir dari laman resmi Cremonese, Sabtu (27/9/2025).