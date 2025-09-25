Beckham Putra Kena Mental Jelang Persita Tangerang vs Persib Bandung, Ini Penyebabnya!

BECKHAM Putra kena mental jelang duel Persita Tangerang vs Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026. Penyebabnya pun terungkap.

Pemain Persib Bandung itu mengatakan perubahan venue pertandingan melawan Persita Tangerang pengaruhi mentalnya. Apalagi, pertandingan pekan ketujuh Super League 2025-2026 itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 27 September 2025.

1. Persiapkan Diri

Beckham Putra mengatakan sebelumnya Persib Bandung sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Persita di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Sebab empat hari selanjutnya, timnya akan melakoni laga melawan Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2025 di Thailand.

“Tentunya sedikit ngaruh (mental) karena kita sudah mempersiapkan di Tangerang tapi harus terbang ke Bali. Tapi apa boleh buat karena situasi bisa terjadi apapun di Indonesia,” ujar Beckham, Kamis (25/9/2025).

“Tapi yang penting kita fokus bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan di Bali, karena kita selalu bermain bagus di Bali, punya lucky bagus juga di Bali dan semoga bisa mendapatkan 3 poin di Bali,” sambungnya.