Hasil Bhayangkara FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Gol Yakob Sayuri Bawa Laskar Kie Raha Menang 1-0!

HASIL Bhayangkara FC vs Malut United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel Bhayangkara FC vs Malut United berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (25/9/2025) sore WIB. Yakob Sayuri jadi pahlawan Malut United karena gol semata wayang dalam laga itu dicetak olehnya.

Kemenangan ini membuat Malut United merangsek naik ke posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim polesan Hendri Susilo itu mengemas 11 poin dari tujuh laga yang telah dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Bhayangkara FC dan Malut United saling jual beli serangan, meski belum ada yang berbuah peluang emas.

Bhayangkara FC dan Malut United terlihat masih mencari pola permainan terbaiknya. Hingga pertandingan memasuki menit ke-30, kedua kesebelasan masih bermain imbang tanpa gol.

Sampai akhirnya dua menit kemudian Malut United berhasil menjebol gawang tuan rumah. Gol tersebut dicetak oleh pemain berlabel Timnas Indonesia, Yakob Sayuri yang sekaligus membawa timnya unggul 1-0 atas Bhayangkara FC.

The Guardians -julukan Bhayangkara FC- mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Alhasil, Malut United unggul sementara dengan skor 1-0.