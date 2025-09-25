Emil Audero Cs Belum Terkalahkan di Liga Italia, Pelatih Cremonese Puas

CREMONA – Pelatih Cremonese, Davide Nicola, puas dengan performa Emil Audero Mulyadi dkk setelah empat pekan Liga Italia 2025-2026 berjalan. Pasalnya, Cremonese belum terkalahkan.

Nicola senang melihat timnya bermain solid. Tentunya, tren positif ini diharapkan bisa terus berlanjut.

1. Cremonese Ukir Tren Positif

Cremonese menatap pertandingan pekan kelima dengan positif. Mereka akan berhadapan dengan Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Sabtu 27 September 2025.

Kepercayaan diri Cremonese membuncah karena belum terkalahkan hingga pekan keempat Liga Italia 2025-2026. Mereka tercatat mampu mengalahkan AC Milan (2-1), Sassuolo (3-2), serta menahan imbang Hellas Verona dan Parma dengan skor identik 0-0.

2. Puas

Catatan positif ini membuat Nicola puas dengan performa Emil Audero dan kolega, terkhusus pada dua pertandingan terakhir. Namun begitu, Nicola tidak ingin timnya besar kepala.

"Bagi saya, semuanya adalah laga langsung, secara emosional, fisik, dan taktis. Saya puas dengan apa yang saya lihat dari para pemain," kata Nicola dilansir dari laman resmi Cremonese, Kamis (25/9/2025).

"Tentu saja masih banyak yang perlu ditingkatkan di kedua fase tersebut. Saya mengharapkannya seiring waktu, melalui kerja sama yang akan kita lakukan," tambah pelatih berusia 52 tahun itu.