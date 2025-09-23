Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kata-Kata Emil Audero Usai Bawa Cremonese Clean Sheet Beruntun di Liga Italia 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |10:01 WIB
Kata-Kata Emil Audero Usai Bawa Cremonese Clean Sheet Beruntun di Liga Italia 2025-2026
Emil Audero kala membela Cremonese. (Foto: Cremonese)
KATA-kata Emil Audero usai bawa Cremonese clean sheet beruntun di Liga Italia 2025-2026. Dia menyambut hasil manis itu dengan sukacita.

Ya, kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, kembali tampil gemilang di bawah mistar gawang bersama Cremonese. Audero sukses mencatat clean sheet dua kali beruntun bersama timnya di Serie A 2025-2026.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

1. Cremonese Tahan Imbang Parma

Terbaru, Emil Audero dipercaya tampil saat Cremonese menjamu Parma di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Minggu 21 September 2025. Tim berjuluk I Grigiorossi itu hampir digempur sepanjang laga oleh Parma.

Namun, Cremonese tampil solid, terkhusus Audero. Pemain Timnas Indonesia itu tercatat melakukan penyelamatan krusial sebanyak tiga kali. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol.

Hasil yang patut disyukuri tentunya, mengingat Cremonese mengamankan satu poin. Ditambah, tim besutan Davide Nicola itu kembali nirbobol setelah di pekan sebelumnya juga bermain imbang tanpa gol melawan Hellas Verona.

 

