Emil Audero Catatkan Cleansheet Beruntun Lawan Parma, Pelatih Cremonese: Kiper Berkualitas!

CREMONA – Emil Audero sukses mencatatkan cleansheet beruntun usai Cremonese menahan Parma 0-0 di giornata empat Liga Italia 2025-2026. Pelatih Davide Nicola pun tak kuasa melayangkan pujian.

Laga Cremonese vs Parma itu digelar di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Minggu 21 September 2025 malam WIB. Berkat penampilan heroik Audero, laga itu berakhir sama kuat.

1. 3 Penyelamatan Krusial

Tercatat, Audero melakukan tiga kali penyelamatan krusial. Pemain Timnas Indonesia itu membawa Cremonese cleansheet beruntun setelah di laga sebelumnya bermain 0-0 melawan Hellas Verona.

Nicola mengakui kualitas yang dimiliki kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, tersebut. Ia merasa beruntung karena memiliki Audero dalam skuadnya.

“Audero punya kualitas, dan bersama tim dia bisa kompetitif,” kata Nicola, dilansir dari Tutto Mercato, Selasa (23/9/2025).

“Hari ini dia melakukan apa yang memang bisa dilakukan oleh seorang kiper berkualitas. Kami senang dia ada di tim kami,” ungkap pria berpaspor Italia itu.