Hasil Cremonese vs Parma di Liga Italia 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Gol, Emil Audero Tampil Gemilang

KREMONA - Cremonese berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Liga Italia 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Parma. Laga pekan keempat yang digelar di kandang Cremonese ini diwarnai oleh performa gemilang dari kiper tuan rumah, Emil Audero, yang berkali-kali melakukan penyelamatan krusial untuk menjaga gawangnya tetap bersih.

Berkat penampilan apik Emil Audero, Cremonese kembali clean sheet dan belum terkalahkan di Serie A musim ini. Cremonese kini duduk di peringkat keenam dengan 8 poin, sedangkan Parma di urutan ke-18 dengan 2 angka.

Jalannya Pertandingan

Parma sebenarnya memiliki beberapa peluang emas untuk mencuri kemenangan. Baru sembilan menit berjalan, sundulan dari Mateo Pellegrino membentur mistar gawang setelah menerima umpan silang akurat dari Emanuele Valeri.

Pellegrino kembali mengancam gawang Cremonese, namun tembakannya berhasil ditahan oleh Emil Audero. Kiper Timnas Indonesia itu juga melakukan penyelamatan fantastis saat berhasil menepis tendangan Adrian Bernabé dengan ujung jarinya, yang mengarah ke sudut gawang.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

Meski Cremonese juga memiliki peluang, termasuk saat tandukan Moumbagna yang justru mengenai rekan setimnya sendiri, Parma lah yang terus memberikan tekanan. Serangan-serangan berbahaya Parma, yang didukung oleh permainan agresif, berhasil diredam oleh Audero yang tampil sangat solid.

Performanya yang tenang dan sigap memastikan Cremonese tetap tak terkalahkan, meskipun Parma sempat membuat pertahanan tuan rumah kewalahan.