Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Janji Emil Audero Jelang Duel Parma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 September 2025 |03:05 WIB
Janji Emil Audero Jelang Duel Parma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026
Emil Audero kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, tebar janji manis jelang duel Parma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Dia menegaskan timnya, Cremonese, siap meraih kemenangan.

Emil tidak mau hilang poin saat melawan Parma dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadio Giovanni Zini, Minggu 21 September 2025.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

1. Tren Positif

Cremonese yang berstatus tim promosi saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Pasalnya, mereka belum terkalahkan di kompetisi kasta teratas di Italia sampai dengan pekan ketiga.

Emil mengatakan pada laga melawan Parma nanti pastinya tidak akan mudah untuk Cremonese. Untuk itu, dia tekankan timnya harus tampil dengan performa terbaiknya dalam laga nanti.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang tidak boleh diremehkan. Kami bermain di kandang dan kami ingin menunjukkan lebih dari yang kami lakukan pada hari Senin, lalu," ucap Emil Audero, dilansir dari laman Cremonese, Sabtu (20/9/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.webp
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/cristiano_ronaldo_donald_trump.jpg
Pakar Gestur Baca Gerak-gerik Ronaldo di Acara Trump: Senyum Palsu dan Sikap Merendah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement