Janji Emil Audero Jelang Duel Parma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, tebar janji manis jelang duel Parma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Dia menegaskan timnya, Cremonese, siap meraih kemenangan.

Emil tidak mau hilang poin saat melawan Parma dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadio Giovanni Zini, Minggu 21 September 2025.

1. Tren Positif

Cremonese yang berstatus tim promosi saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Pasalnya, mereka belum terkalahkan di kompetisi kasta teratas di Italia sampai dengan pekan ketiga.

Emil mengatakan pada laga melawan Parma nanti pastinya tidak akan mudah untuk Cremonese. Untuk itu, dia tekankan timnya harus tampil dengan performa terbaiknya dalam laga nanti.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang tidak boleh diremehkan. Kami bermain di kandang dan kami ingin menunjukkan lebih dari yang kami lakukan pada hari Senin, lalu," ucap Emil Audero, dilansir dari laman Cremonese, Sabtu (20/9/2025).