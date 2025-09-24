Cremonese Belum Terkalahkan di Liga Italia 2025-2026, Emil Audero Cs Tetap Dapat Peringatan

CREMONESE belum terkalahkan di Liga Italia 2025-2026. Meski dalam tren positif, Emil Audero cs tetap dapat peringatan.

Pelatih Cremonese, Davide Nicola, meminta Emil Audero dan kolega jangan terbuai catatan apik di Liga Italia 2025-2026. Mereka harus tetap fokus demi melanjutkan catatan positifnya.

1. Cremonese dalam Tren Positif

Ya, Cremonese dalam tren positif saat ini. Mereka belum terkalahkan dari empat laga yang telah bergulir di Liga Italia 2025-2026.

Tim yang berstatus promosi itu baru saja bermain imbang 0-0 dengan Parma. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Minggu 21 September 2025.

Davide Nicola mengatakan Cremonese selalu berusaha tampil dengan performa sebaik mungkin di setiap laga. Pasalnya, mereka ingin terus mendapat pundi-pundi poin agar bersaing dalam Liga Italia 2025-2026.

“Bagi kami, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk tampil baik," kata Davide Nicola, dilansir dari laman resmi Cremonese, Rabu (24/9/2025).