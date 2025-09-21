Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Lazio vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Giallorossi Menangi Derby della Capitale

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |19:55 WIB
Hasil Lazio vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: <i>Giallorossi</i> Menangi Derby della Capitale
Selebrasi Lorenzo Pellegrini usai cetak gol di laga Lazio vs AS Roma. (Foto: Instagram/officialasroma)
ROMA - AS Roma berhasil memenangkan Derby della Capitale dengan skor tipis 1-0 atas Lazio di pekan keempat Liga Italia 2025-2026. Gol tunggal dari Lorenzo Pellegrini menjadi penentu kemenangan Roma. Kemenangan ini juga diwarnai dengan dikeluarkannya dua pemain Lazio, Rade Belahyane dan Matteo Guendouzi, yang membuat mereka harus bermain dengan 9 orang di akhir laga.

Dengan kemenangan di Stadion Olimpico, Roma kini mantap duduk di posisi keempat dengan 9 poin. Sementara Lazio kian terpuruk di peringkat 14 dengan 3 angka.

1. Pellegrini Cetak Gol Kemenangan

Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan masalah cedera dan hasil buruk di laga sebelumnya. Lazio kehilangan Fisayo Dele-Bashiru di awal babak pertama, yang kemudian digantikan oleh Rade Belahyane. Petaka bagi Lazio datang di babak pertama, ketika bek Roma, Devyne Rensch, berhasil merebut bola dari Nuno Tavares.

Umpan dari Matias Soulé kemudian diselesaikan dengan apik oleh Lorenzo Pellegrini yang menyapu bola dari dalam kotak penalti. Ini menjadi gol keempat Pellegrini di Derby della Capitale.

Keadaan semakin sulit bagi Lazio setelah Rade Belahyane mendapatkan kartu merah langsung akibat tekel berbahaya dengan sepatu terangkat pada betis Manu Kone. Tidak hanya itu, di akhir pertandingan, Matteo Guendouzi juga diusir keluar lapangan karena protes yang berlebihan.

Lazio vs AS Roma. (Foto: Instagram/officialasroma)
Lazio vs AS Roma. (Foto: Instagram/officialasroma)

2. Peluang Emas Lazio Tak Berbuah Hasil

Meskipun bermain dengan 9 orang, Lazio tidak menyerah. Mereka beberapa kali mengancam gawang Roma yang dijaga oleh Mile Svilar. Boulaye Dia memiliki peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan Svilar, tetapi tembakannya melambung di atas mistar.

 

