Reaksi Eliano Reijnders Usai Persib Bandung Gagal Menang atas Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026

PERSIB Bandung gagal menang atas Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026. Mendapati hasil ini, pemain anyar Persib, Eliano Reijnders, angkat bicara.

Eliano mengaku tak bisa menahan kekecewaannya. Pasalnya. Persib Bandung gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup G.

1. Persib Bandung Gagal Menang

Padahal, Persib Bandung hampir saja meraih kemenangan setelah unggul lebih dulu melalui Saddil Ramdani (47’). Namun, Lion City Sailors FC berhasil mencetak gol melalui Lennart Thy di masa injury time. Sehingga laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

“Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, tapi kami kecewa karena mereka bisa mencetak gol,” ujar Eliano.

Meski demikian, pemain berdarah Belanda ini tak mau larut dalam kekecewaan. Pasalnya Persib Bandung baru melakoni satu pertandingan di AFC Champions League 2 2025-2026 ini.

“Tentu saja kami harus terus melangkah dan kami membutuhkan dukungan semuanya,” tegasnya.