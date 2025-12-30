Jadwal dan Link Live Streaming Drawing 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?

LINK live streaming drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Persib Bandung yang finis sebagai juara Grup G, akan menghadapi salah satu dari runner-up Grup E (Cong An Ha Noi), F (Ratchaburi) atau H (Pohang Steelers). Siapa lawan Persib Bandung akan diketahui siang ini.

1. Bojan Hodak Siap Lawan Siapa Saja

Bojan Hodak siap lawan siapa saja. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui Pohang Steleers sebagai calon lawan terkuat Maung Bandung. Asumsi itu muncul berdasarkan rekam jejak klub asal Korea Selatan tersebut.

Pohang Steleers pernah lima kali juara Liga Korea Selatan. Klub yang identik dengan merah dan hitam ini juga finis di posisi empat klasemen akhir Liga Korea Selatan 2025, sehingga dapat ambil bagian di playoff AFC Champions League Elite 2026-2027.

"Lihat kenyataannya. Sekarang saya bisa memberitahu Anda siapa yang kami ingin lawan di 16 besar. Tim terkuat menurut saya adalah Pohang Steelers. Kemungkinan selain itu ada Ratchaburi dan Ha Noi yang levelnya sama dengan kita,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari BANDUNG FOOTBALL, Selasa (30/12/2025).

“Tapi, kita siap bertarung dengan siapa saja. Saya bilang, kalian (suporter) hanya penuhi saja stadion dan mereka (lawan) tidak akan mudah untuk bermain melawan kami,” lanjut Bojan Hodak.