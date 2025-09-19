Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tak Menyesal Gabung Cremonese, Emil Audero: Sudah Nyaman!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |22:01 WIB
Tak Menyesal Gabung Cremonese, Emil Audero: Sudah Nyaman!
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero, mengaku tak menyesal telah memutuskan bergabung dengan klub promosi, Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Pasalnya Emil mengaku sangat nyaman bermain untuk Cremonese.

Bahkan suasana tim yang harmonis membuat Emil Audero optimistis bisa memberikan kontribusi terbaik di Serie A musim ini. Hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2926, Cremonese menjadi tim promosi yang belum terkalahkan, sebuah awal yang menjanjikan di kasta tertinggi sepakbola Italia tersebut.

1. Kekompakan Tim Jadi Kunci

Emil Audero menyatakan kebersamaan dan kekompakan tim menjadi kunci performa apik Cremonese. Suasana yang nyaman di dalam tim membuat seluruh pemain dapat menikmati setiap momen, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Sangat bagus, terutama cara kami bekerja. Suasananya nyaman, dan hasilnya, kami semua bisa tampil baik saat latihan," kata Audero dilansir dari laman resmi Cremonese, Sabtu (20/9/2025).

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Menurut Emil Audero, suasana tim yang positif tidak hanya membuat mereka bersenang-senang, tetapi juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi pertandingan.

Saat ini, Cremonese menempati posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

 

Halaman:
1 2
      
