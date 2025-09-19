Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Terlihat Nonton AC Milan di San Siro, Adriano Galliani Bantah Bakal Comeback

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |03:34 WIB
Adriano Galliani (tengah) begitu melekat di hati penggemar AC Milan (Foto: Facebook/Gianluca Galliani)
A
A
A

SOSOK Adriano Galliani begitu melekat di hati penggemar AC Milan. Belum lama ini, pria berkepala plontos itu terlihat menyaksikan langsung laga Rossoneri di Stadion San Siro, Milan, Italia!

Galliani mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden hingga CEO AC Milan pada 1986-2017. Ia menjadi tangan kanan mendiang Silvio Berlusconi yang membeli klub sekaligus menyelamatkan mereka dari kebangkrutan.

1. Masa Keemasan

AC Milan vs Bologna di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Sepanjang era Berlusconi-Galliani, Milan mengalami salah satu masa keemasan. Mereka merebut delapan scudetto, satu Coppa Italia, lima Liga Champions, empat Piala Super Eropa, dan tiga kali Piala Interkontinental.

Namun, setelah Milan dibeli oleh konsorsium pada 2016-2017, duo itu kemudian cabut. Mereka mengakuisisi Monza dan Galliani masih bercokol di sana kendati Berlusconi sudah wafat pada Juni 2023.

Walau sudah menjadi petinggi Monza, hati Galliani tampaknya masih tertambat di Milan. Ia belum lama ini terlihat duduk di tribun Stadion San Siro guna menyaksikan laga kontra Bologna pada Senin 15 September 2025 dini hari WIB.

Menariknya, Galliani duduk di samping CEO AC Milan Giorgio Furlani. Rumor langsung muncul, pria berusia 81 tahun itu hendak comeback ke jajaran direksi klub!

 

