Ada Pelatih Klub Liga Inggris Berpotensi Dipecat Pekan Ini, Ruben Amorim?

Ada satu pelatih klub Liga Inggris berpotensi dipecat pekan ini (Foto: Premier League)

SEORANG pelatih di klub Liga Inggris berpotensi dipecat pekan ini. Apakah sosok tersebut Ruben Amorim?

Juru taktik Manchester United tersebut berada dalam tekanan usai Iblis Merah kalah 0-3 dari Manchester City di pekan keempat Liga Inggris 2025-2026. Seruan untuk memecatnya kembali mengemuka.

1. Ruben Amorim?

Namun, sosok yang kemungkinan besar kehilangan pekerjaan bukanlah Amorim. Sejauh ini tak ada kabar manajemen Manchester United menggelar rapat darurat untuk menentukan nasibnya.

Malahan, menurut Football Fan Cast, Jumat (19/9/2025), pelatih pertama yang kemungkinan dipecat adalah Graham Potter! Kursi pria berkebangsaan Inggris itu goyah seturut hasil-hasil buruk West Ham United.

The Hammers saat ini nangkring di posisi 18 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan nilai tiga dari empat pertandingan. Mereka baru sekali menang 3-0 atas Nottingham Forest pada akhir Agustus 2025.

Sisanya, gawang West Ham begitu mudah dibobol lawan. Mereka kalah 0-3 di kandang Sunderland serta dipermalukan Chelsea 1-5 dan Tottenham Hotspur 0-3 di kandang sendiri!