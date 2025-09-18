5 Pelatih Penggangguran yang Bisa Gantikan Ruben Amorim di Manchester United, Nomor 1 Xavi Hernandez!

SEBANYAK 5 pelatih penggangguran yang bisa menggantikan Ruben Amorim di Manchester United akan diulas Okezone. Manajemen Manchester United dikabarkan masih percaya kepada Ruben Amorim, sekalipun pelatih asal Portugal itu baru saja membuat rekor buruk bagi publik Old Trafford.

Ruben Amorim baru saja mencatatkan start terburuk Manchester United di era Premier League, yakni hanya mengemas empat angka di empat laga awal Liga Inggris 2025-2026! Hasil buruk ini membuat sejumlah pemain Manchester United dikabarkan gerah terhadap Ruben Amorim.

Menurut jurnalis Daily Mail Chris Wheeler, sejumlah pemain Manchester United tak lagi percaya kepada Ruben Amorim. Pelatih 40 tahun itu dinilai kolot karena terus-menerus menggunakan formasi 3-4-3, pola yang tak kunjung berhasil di Manchester United.

Jika nantinya manajemen Manchester United memutuskan memecat Ruben Amorim, ada lima pelatih jempolan yang berstatus tanpa klub bisa didekati manajemen Setan Merah. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud?

Berikut 5 pelatih Pengangguran yang bisa gantikan Ruben Amorim di Manchester United:

1. Xavi Hernandez

Xavi Hernandez dikenal sebagai pelatih juara. Ia tercatat pernah mendominasi Liga Qatar bersama Al Sadd, hingga mengembalikan kejayaan Barcelona di Liga Spanyol. Saat membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2022-2023, Blaugrana bahkan dalam kondisi kesulitan keuangan.

Melihat pengalaman di atas, Xavi Hernandez layak dijajal manajemen Manchester United. Terlebih, ada sejarah di mana pelatih asal Spanyol Berjaya di Tanah Inggris. Pelatih Manchester City yang juga berasal dari Catalunya seperti Xavi Hernandez, Pep Guardiola, telah mempersembahkan enam trofi Liga Inggris bagi publik Stadion Etihad.

2. Thiago Motta

Thiago Motta yang secara tak terduga membawa Bologna finis kelima di Liga Italia 2023-2024, juga layak dicoba manajemen Manchester United. Thiago Motta yang kenyang Pengalaman di Spanyol dan Italia dapat memadukan dua gaya permainan sekaligus, yakni Catenaccio dan Tiki-Taka.

Pelatih berpaspor Italia ini sempat dipercaya menangani klub raksasa Italia, Juventus, musim lalu. Namun, efek lebih banyak bermain imbang, palu pemecatan diterima pelatih berdarah Brasil ini.