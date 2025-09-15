5 Pemain Timnas Irak yang Berkarier di Liga Top Eropa Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Jebolan Manchester United!

LIMA pemain Timnas Irak yang berkarier di liga top Eropa menarik diulas. Sebab, Irak akan jadi salah satu lawan Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Berdasarkan hasil drawing, Irak tergabung di Grup B pada babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan hadapi Arab Saudi dan juga Timnas Indonesia pada Oktober 2025.

Jelang laga itu, sejumlah pemain Irak perlu diwaspadai Timnas Indonesia. Sebab, mereka kini berkarier di liga top Eropa. Lantas, siapa saja pemain itu?

Berikut 5 Pemain Timnas Irak yang Berkarier di Liga Top Eropa Jelang Lawan Timnas Indonesia:

1. Zidane Iqbal

Salah satu pemain Timnas Irak yang berkarier di liga top Eropa jelang lawan Timnas Indonesia adalah Zidane Iqbal. Dia membela klub top Belanda, FC Utrecht sejak 2023. Gelandang dengan tinggi 181 ini rekan setim Ivar Jenner yang juga siap diandalkan membela Timnas Indonesia.

Zidane Iqbal cukup diandalkan di FC Utrecht. Dia sudah mentas di 40 laga dalam berbagai kompetisi dengan catatan 1 gol. Sebelumnya, Zidane Iqbal merupakan jebolan akademi Manchester United. Tak heran, dia punya bakat gemilang.

Di Man United, Zidane Iqbal pun pernah membela beberapa tim kelompok umur. Dia mulai dari U-18, U-21, dan U-23. Bahkan, Zidane Iqbal pernah membela Man United di Liga Champions 2021-2022 saat melawan Young Boys di fase grup.

2. Youssef Amyn

Kemudian, ada Youssef Amyn. Dia kini berkarier di klub Jerman, yakni Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweig mentas di liga kasta kedua Jerman. Pindah sejak musim panas 2025, Youssef Amyn sudah mentas di 9 laga dalam berbagai kompetisi bersmaa Braunschweig.

Winger berusia 22 tahun ini pun perlu diwaspadai Timnas Indonesia. Sebab, Youssef Amyn jadi andalan di skuad Timnas Irak dengan sudah mentas di 20 laga dalam berbagai kompetisi. Dari penampilannya, dia bisa mencetak 2 gol.