3 Pemain Timnas Indonesia yang Menghilang dari Liga Inggris, Nomor 1 Bersinar di Belanda!

Nathan Tjoe A-On 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia yang menghilang dari Liga Inggris. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang menghilang dari Liga Inggris akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sempat memiliki lima pemain yang eksis di Liga Inggris pada musim 2024-2025.

Dari lima nama itu, hanya dua di antaranya yang masih eksis di Liga Inggris saat ini, yakni Elkan Baggott (Ipswich Town) dan Ole Romeny (Oxford United). Kedua nama ini eksis di kasta kedua sepakbola Inggris atau Divisi Championship..

Sayangnya, dua pemain ini belum tampil di laga kompetitif musim ini bersama sang klub. Ole Romeny belum pulih dari cedera, sedangkan Elkan Baggott gagal bersaing dengan bek-bek lain di Ipswich Town. Lantas, siapa tiga nama lagi yang tak lagi eksis di Liga Inggris?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang menghilang dari Liga Inggris:

1. Nathan Tjoe A-On (Willem II)

Nathan Tjoe A-On gagal total selama dua musim membela Swansea City. Selama dua musim membela The Swans -julukan Swansea City, Nathan Tjoe A-On hanya tiga kali bermain. Sampai akhirnya di musim panas 2025, Nathan Tjoe A-On memilih hengkang ke klub Liga 2 Belanda, Willem II.

Bersama Willem II, Nathan Tjoe main lima kali dari enam pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026 yang dijalani sang klub. Satu-satunya laga di mana pesepakbola 23 tahun ini absen ketika membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025.

Bersama Willem II, Nathan Tjoe A-On bak terlahir kembali. Terbukti saat membela Timnas Indonesia kontra Taiwan, performa impresif Nathan Tjoe A-On saat membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 terulang kembali.