HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Manchester United Mulai Gerah, Kekalahan dari Man City Bikin Posisi Ruben Amorim Goyah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |11:16 WIB
Pemain Manchester United Mulai Gerah, Kekalahan dari Man City Bikin Posisi Ruben Amorim Goyah
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

MANCHESTER - Para pemain Manchester United dikabarkan mulai gerah dengan hasil buruk yang didapatkan Setan Merah di awal musim 2025-2026. Tak ayal skuad Man United dilaporkan mulai kehilangan kepercayaan pada pelatih mereka, Ruben Amorim.

Puncaknya adalah setelah kekalahan telak 0-3 dalam derby melawan Manchester City. Gara-gara kekalahan di matchday keempat Liga Inggris 2025-2026 pada Minggu 14 September 2025 tersebut, posisi pelatih asal Portugal itu kini dipertanyakan.

1. Hasil Buruk di Awal Musim

Awal musim 2025-2026 menjadi periode terburuk bagi Manchester United sejak era Premier League dimulai pada tahun 1992. Dalam empat laga pembuka, The Red Devils hanya meraih satu kemenangan saja.

Sisanya Setan Merah hasil imbang dan menelan dua kekalahan, termasuk kekalahan memalukan di tangan Manchester City. Tekanan semakin bertambah setelah mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris 2025-2026 usai dikalahkan tim kasta keempat, Grimsby Town.

Kini, banyak pemain disebut-sebut tidak yakin dengan taktik yang diterapkan Amorim, terutama formasi tiga bek (3-4-2-1) yang terus dipertahankannya. Menariknya meskipun menuai kritik, Amorim bersikeras tidak akan mengubah strateginya.

Sejak mengambil alih kendali posisi pelatih kepala dari Erik Ten Hag, Amorim hanya mencatatkan delapan kemenangan dari 31 pertandingan Liga Inggris, dengan rasio kemenangan yang sangat rendah, yaitu 25,8%.

Phil Foden di laga Man City vs Man United. (Foto: Premier League)
Phil Foden di laga Man City vs Man United. (Foto: Premier League)

2. Soal Masa Depan Amorim

Di tengah keraguan dari para pemain, laporan dari The Sun menyebutkan bahwa manajemen klub tetap tenang. Para petinggi, termasuk Sir Jim Ratcliffe, masih memberikan kepercayaan penuh kepada Amorim untuk membalikkan keadaan.

 

