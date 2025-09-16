Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dijagokan Jadi Arsitek Manchester United jika Ruben Amorim Dipecat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |11:00 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dijagokan Jadi Arsitek Manchester United jika Ruben Amorim Dipecat!
Patrick Kluivert dijagokan jadi pelatih Manchester United. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijagokan menjadi arsitek Manchester United jika Ruben Amorim dipecat dari kursi juru taktik Setan Merah. Akun Instagram @plesbol.inc baru saja membuat survei terkait calon pelatih Manchester United selanjutnya.

Survei ini dibuat menyikapi buruknya performa Manchester United asuhan Ruben Amorim. Dibilang buruk karena dalam empat pekan awal Manchester United di Liga Inggris 2025-2026, Setan Merah hanya mendapatkan empat angka. Jumlah itu merupakan yang terendah bagi Manchester United semenjak diperkenalkan format Premier League pada 1992-1993,

1. Patrick Kluivert Kedepankan Gaya Sepakbola Menghibur

Akun @plesbol.inc mengapungkan empat nama calon pelatih Manchester United jika Ruben Amorim dipecat, yakni Ole Gunnar Solskjaer (Tanpa Klub), Jose Mourinho (Tanpa Klub), Zinedine Zidane (Tanpa Klub) dan Patrick Kluivert (Timnas Indonesia).

Patrick Kluivert dijagokan jadi pelatih Manchester United. (Foto: Instagram/@plesbol.inc)
Patrick Kluivert dijagokan jadi pelatih Manchester United. (Foto: Instagram/@plesbol.inc)

Hasilnya mayoritas followers @plesbol.inc memilih Patrick Kluivert dengan persentase mencapai 55 persen. Menyusul di posisi dua ada Zinedine Zidane dengan 22 persen, Ole Gunnar Solskjaer (14 persen) dan Jose Mourinho (10 persen).

Mayoritas netizen Indonesia memilih Patrick Kluivert karena dinilai dapat mengembalikan kejayaan Setan Merah. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan gaya sepakbola menyerang.

Masih hangat dalam ingatan ketika Timnas Indonesia tampil dominan saat menang 6-0 atas Taiwan dan 0-0 kontra Lebanon. Bahkan ketika kalah 1-5 Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dominan dalam segi penguasaan bola.

Satu lagi, ada fakta di mana klub Liga Inggris, Liverpool, berjaya di bawah arahan pelatih asal Belanda seperti Patrick Kluivert, yakni Arne Slot. Setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025, Arne Slot mengantarkan The Reds -julukan Liverpool- menjadi satu-satunya klub yang meraih kemenangan di empat laga awal Liga Inggris 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184893/alexander_zwiers_akan_sampaikan_roadmap_sepakbola_indonesia_pada_2026_pssi-8fKq_large.jpg
Penjelasan Direktur Teknik PSSI soal Roadmap Garuda Membara: Versi Lengkap Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184872/timur_kapadze-P2Vf_large.jpg
Ini Jadwal PSSI Interview Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: Ada 5 Kandidat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184862/timnas_indonesia-Rlgz_large.jpg
Alasan PSSI Tak Mau Ungkap 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement