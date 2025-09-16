Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dijagokan Jadi Arsitek Manchester United jika Ruben Amorim Dipecat!

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijagokan menjadi arsitek Manchester United jika Ruben Amorim dipecat dari kursi juru taktik Setan Merah. Akun Instagram @plesbol.inc baru saja membuat survei terkait calon pelatih Manchester United selanjutnya.

Survei ini dibuat menyikapi buruknya performa Manchester United asuhan Ruben Amorim. Dibilang buruk karena dalam empat pekan awal Manchester United di Liga Inggris 2025-2026, Setan Merah hanya mendapatkan empat angka. Jumlah itu merupakan yang terendah bagi Manchester United semenjak diperkenalkan format Premier League pada 1992-1993,

1. Patrick Kluivert Kedepankan Gaya Sepakbola Menghibur

Akun @plesbol.inc mengapungkan empat nama calon pelatih Manchester United jika Ruben Amorim dipecat, yakni Ole Gunnar Solskjaer (Tanpa Klub), Jose Mourinho (Tanpa Klub), Zinedine Zidane (Tanpa Klub) dan Patrick Kluivert (Timnas Indonesia).

Patrick Kluivert dijagokan jadi pelatih Manchester United. (Foto: Instagram/@plesbol.inc)

Hasilnya mayoritas followers @plesbol.inc memilih Patrick Kluivert dengan persentase mencapai 55 persen. Menyusul di posisi dua ada Zinedine Zidane dengan 22 persen, Ole Gunnar Solskjaer (14 persen) dan Jose Mourinho (10 persen).

Mayoritas netizen Indonesia memilih Patrick Kluivert karena dinilai dapat mengembalikan kejayaan Setan Merah. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan gaya sepakbola menyerang.

Masih hangat dalam ingatan ketika Timnas Indonesia tampil dominan saat menang 6-0 atas Taiwan dan 0-0 kontra Lebanon. Bahkan ketika kalah 1-5 Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dominan dalam segi penguasaan bola.

Satu lagi, ada fakta di mana klub Liga Inggris, Liverpool, berjaya di bawah arahan pelatih asal Belanda seperti Patrick Kluivert, yakni Arne Slot. Setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025, Arne Slot mengantarkan The Reds -julukan Liverpool- menjadi satu-satunya klub yang meraih kemenangan di empat laga awal Liga Inggris 2025-2026.