Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Minta Maaf Pernah Ledek Timnas Indonesia, Kena Karma Superdahsyat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |16:04 WIB
Timnas Indonesia pernah diledek masyarakat Malaysia pada Juni 2025.
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @angahbuathal, meminta maaf karena pernah meledek Timnas Indonesia. Ia mengaku khilaf dan kini terpukul karena Timnas Malaysia mendapat hukuman superdahsyat dari FIFA dan AFC imbas penggunaan tujuh pemain naturalisasi ilegal.

Medio 10 Juni 2025, Timnas Indonesia bertemu Jepang di matchday pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Osaka itu, Timnas Indonesia kalah 0-6 dari Jepang.

Timnas Indonesia saat kalah 0-6 dari Jepang.

Beberapa jam setelahnya, Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua Grup F babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. Hasilnya, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menang 4-0 atas Vietnam!

Kelar pertandingan, akun @angahbuathal meledek Timnas Indonesia dengan mengatakan tutorial gol bisa belajar dari Malaysia. Kalimat itu muncul merujuk kepada kemenangan telak Malaysia atas Vietnam, sedangkan Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Jepang.

1. Penyelidikan oleh FIFA

Setelah kalah telak dari Malaysia, Vietnam melapor kepada FIFA bahwa ada yang janggal dari skuad Harimau Malaya. Mereka mencurigai beberapa pemain Timnas Malaysia tidak sah memperkuat skuad Harimau Malaya.

Setelah melakukan investigasi, FIFA menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi ilegal, yakni Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, dan Hector Hevel..

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement