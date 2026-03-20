Masyarakat Malaysia Minta Maaf Pernah Ledek Timnas Indonesia, Kena Karma Superdahsyat!

Timnas Indonesia pernah diledek masyarakat Malaysia pada Juni 2025. (Foto:PSSI)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @angahbuathal, meminta maaf karena pernah meledek Timnas Indonesia. Ia mengaku khilaf dan kini terpukul karena Timnas Malaysia mendapat hukuman superdahsyat dari FIFA dan AFC imbas penggunaan tujuh pemain naturalisasi ilegal.

Medio 10 Juni 2025, Timnas Indonesia bertemu Jepang di matchday pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Osaka itu, Timnas Indonesia kalah 0-6 dari Jepang.

Timnas Indonesia saat kalah 0-6 dari Jepang. (Foto: PSSI)

Beberapa jam setelahnya, Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua Grup F babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. Hasilnya, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menang 4-0 atas Vietnam!

Kelar pertandingan, akun @angahbuathal meledek Timnas Indonesia dengan mengatakan tutorial gol bisa belajar dari Malaysia. Kalimat itu muncul merujuk kepada kemenangan telak Malaysia atas Vietnam, sedangkan Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Jepang.

1. Penyelidikan oleh FIFA

Setelah kalah telak dari Malaysia, Vietnam melapor kepada FIFA bahwa ada yang janggal dari skuad Harimau Malaya. Mereka mencurigai beberapa pemain Timnas Malaysia tidak sah memperkuat skuad Harimau Malaya.

Setelah melakukan investigasi, FIFA menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi ilegal, yakni Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, dan Hector Hevel..