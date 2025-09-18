Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |14:12 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung akan menjamu Lion City Sailors FC malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di laga pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada hari ini, Kamis (18/9/2025) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Lion City Sailors FC Waspadai Persib Bandung

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic mewaspadai betul Persib Bandung. Bukan hanya karena laga digelar di Bandung, tapi juga Persib Bandung yang dihuni banyak pemain berkualitas.

Thom Haye dan Eliano Reijnders, pemain baru Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Thom Haye dan Eliano Reijnders, pemain baru Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Dalam catatan Aleksandar Rankovic, Persib Bandung memiliki 14 pemain asing. Thom Haye, Eliano Reijnders dan Marc Klok yang berpaspor Indonesia dianggap Aleksandar Rankovic sebagai pemain asing.

“Persib adalah tim bukan hanya sebelas pemain asing tapi mungkin 14 (dengan naturalisasi). Jadi ini benar-benar berbeda dari musim lalu dan ini pertandingan yang berbeda, bagi mereka dan kami,” kata Aleksandar Rankovic.

“Ini juga akan dimainkan di stadion yang berbeda dan kami harus siap. Mereka juga tentu lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Saya sudah katakan mengenai kekuatan mereka tapi kami percaya bisa mendapatkan hasil positif di sini,” lanjut mantan pelatih ADO Den Haag ini.

2. Persib Bandung Lawan Eks Top Skor Liga Jepang

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak paham timnya akan dihadapkan finalis AFC Champions League 2 musim lalu. Lion City FC Sailors FC juga semakin kuat karena baru saja mendatangkan dua kali top skor Liga 1 Jepang (2023 dan 2024), Anderson Lopes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646517/lolos-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rcti-targetkan-juara-wob.webp
Lolos Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, RCTI Targetkan Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Sampaikan Pesan Khusus ke Pemain Abroad jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement