Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di laga pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada hari ini, Kamis (18/9/2025) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Lion City Sailors FC Waspadai Persib Bandung

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic mewaspadai betul Persib Bandung. Bukan hanya karena laga digelar di Bandung, tapi juga Persib Bandung yang dihuni banyak pemain berkualitas.

Thom Haye dan Eliano Reijnders, pemain baru Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Dalam catatan Aleksandar Rankovic, Persib Bandung memiliki 14 pemain asing. Thom Haye, Eliano Reijnders dan Marc Klok yang berpaspor Indonesia dianggap Aleksandar Rankovic sebagai pemain asing.

“Persib adalah tim bukan hanya sebelas pemain asing tapi mungkin 14 (dengan naturalisasi). Jadi ini benar-benar berbeda dari musim lalu dan ini pertandingan yang berbeda, bagi mereka dan kami,” kata Aleksandar Rankovic.

“Ini juga akan dimainkan di stadion yang berbeda dan kami harus siap. Mereka juga tentu lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Saya sudah katakan mengenai kekuatan mereka tapi kami percaya bisa mendapatkan hasil positif di sini,” lanjut mantan pelatih ADO Den Haag ini.

2. Persib Bandung Lawan Eks Top Skor Liga Jepang

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak paham timnya akan dihadapkan finalis AFC Champions League 2 musim lalu. Lion City FC Sailors FC juga semakin kuat karena baru saja mendatangkan dua kali top skor Liga 1 Jepang (2023 dan 2024), Anderson Lopes.