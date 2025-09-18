Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung vs Lion City Sailors FC, Lucho Guaycochea Tak Mau Maung Bandung Menelan Malu

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |12:19 WIB
Persib Bandung vs Lion City Sailors FC, Lucho Guaycochea Tak Mau Maung Bandung Menelan Malu
Luciano Guaycochea tak ingin Persib Bandung menelan malu saat menjamu Lion City Sailors FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, tak mau timnya menelan malu saat menjamu Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026. Meski lawan adalah runner up musim lalu, ia tidak gentar sama sekali.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC itu merupakan matchday 1 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025) pukul 19.30 WIB.

1. Tidak Mudah

Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026 Persibcoid

Lucho –sapaan akrabnya- mengakui tidak mudah untuk bisa mengalahkan Lion City Sailors FC. Apalagi, kesebelasan asal Singapura itu diperkuat oleh pemain-pemain bagus dan berkualitas.

Tidak hanya itu, Lion City Sailors FC juga merupakan tim yang berpengalaman bermain di ACL 2. Mereka pun sanggup menembus final meski kalah tipis 1-2 dari wakil UEA, Sharjah.

“Tapi kami, saya selalu berkata bahwa kami adalah Persib, kami tim yang besar, kami bermain di kandang dan berusaha memainkan permainan yang bagus. Kami harap bisa mendapatkan tiga poin,” ujar Guaycochea di Stadion GBLA, dikutip Kamis (18/9/2025).

2. Alasan Menerima Pinangan Persib Bandung

Sepupu Alexis Mac Allister itu sangat antusias menghadapi laga ini. Sebab, bermain di ACL 2 menjadi salah satu alasannya mau menerima pinangan Persib.

Guaycochea juga menyebut ujian Persib tak mudah di ajang ini. Selain Lion City Sailors, mereka juga berhadapan dengan Selangor FC dan Bangkok United.

 

