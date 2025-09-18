Persib Bandung Menang 1-0 atas Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026?

PERSIB Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026? Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Lion City Sailors FC di matchday pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menatap serius laga melawan Lion City Sailors FC, klub yang berstatus finalis AFC Champions League 2 2024-2025. Juru taktik asal Kroasia ini menilai ada empat pemain Lion City Sailors FC yang layak diwaspadai.

Bojan Hodak mewaspadai sejumlah pemain Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/persib)

Salah satu yang diwaspadai adalah penyerang asal Brasil, Anderson Lopes. Pemain yang satu ini merupakan top skor Liga 1 Jepang 2023 dan 2024 saat memperkuat Yokohama F. Marinos.

“Jadi ini hal yang sama di lapangan sepakbola. Begitu pula dengan Lopes karena dia pemain top tapi butuh waktu beradaptasi, pemain lain juga perlu beradaptasi dengan dia,” kata Bojan Hodak di konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC.

1. Pelatih Lion City Sailors FC Sindir Persib Bandung

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic menyindir Persib Bandung yang diperkuat 14 pemain asing musim ini. Sebanyak 14 pemain ini merujuk kepada 11 pesepakbola asing dan tiga pemain naturalisasi.

Tiga pemain naturalisasi yang memperkuat Persib Bandung adalah Thom Haye, Eliano Reijnders dan Marc Klok. Aleksandar Rankovic menilai kehadiran nama-nama di atas membuat Persib Bandung semakin kuat.