Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Menang 1-0 atas Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |06:19 WIB
Persib Bandung Menang 1-0 atas Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026?
Persib Bandung berpeluang menang 1-0 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026? Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Lion City Sailors FC di matchday pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menatap serius laga melawan Lion City Sailors FC, klub yang berstatus finalis AFC Champions League 2 2024-2025. Juru taktik asal Kroasia ini menilai ada empat pemain Lion City Sailors FC yang layak diwaspadai.

Bojan Hodak mewaspadai sejumlah pemain Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak mewaspadai sejumlah pemain Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/persib)

Salah satu yang diwaspadai adalah penyerang asal Brasil, Anderson Lopes. Pemain yang satu ini merupakan top skor Liga 1 Jepang 2023 dan 2024 saat memperkuat Yokohama F. Marinos.

“Jadi ini hal yang sama di lapangan sepakbola. Begitu pula dengan Lopes karena dia pemain top tapi butuh waktu beradaptasi, pemain lain juga perlu beradaptasi dengan dia,” kata Bojan Hodak di konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC.

1. Pelatih Lion City Sailors FC Sindir Persib Bandung

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic menyindir Persib Bandung yang diperkuat 14 pemain asing musim ini. Sebanyak 14 pemain ini merujuk kepada 11 pesepakbola asing dan tiga pemain naturalisasi.

Tiga pemain naturalisasi yang memperkuat Persib Bandung adalah Thom Haye, Eliano Reijnders dan Marc Klok. Aleksandar Rankovic menilai kehadiran nama-nama di atas membuat Persib Bandung semakin kuat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
4 Alasan Nova Arianto Ditunjuk Latih Timnas Indonesia U-20, Salah Satunya Kepemimpinan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement