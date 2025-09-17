Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pelatih Lion City Sailors FC Singgung Pemain Asing Persib Bandung: Bukan 11 tapi 14 Pemain!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |23:05 WIB
Pelatih Lion City Sailors FC Singgung Pemain Asing Persib Bandung: Bukan 11 tapi 14 Pemain!
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Lion City Sailors FC, Aleksandar Rankovic, singgung pemain asing di Persib Bandung. Menurutnya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki 14 pemain asing pada musim 2025-2026.

Pelatih berusia 47 tahun ini pun mengaku sudah mengetahui perubahan yang dialami Persib Bandung. Dia melihat lawannya ini tidak hanya memiliki 11 pemain asing, namun 14 pemain asing lantaran memiliki tiga pemain naturalisasi. Ketiga pemain itu adalah yakni Mark Klok, Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Persib Bandung

“Persib adalah tim bukan hanya 11 pemain asing tapi mungkin 14 (dengan naturalisasi). Jadi ini benar-benar berbeda dari musim lalu dan ini pertandingan yang berbeda, bagi mereka dan kami,” ucap Aleksandar, di Stadion GBLA, Rabu (17/9/2025).

“Ini juga akan dimainkan di stadion yang berbeda dan besok harus siap. Mereka juga tentu lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Saya sudah katakan mengenai kekuatan mereka tapi kami percaya bisa mendapatkan hasil positif di sini,” imbuhnya.

1. Laga Sulit

Kedua tim akan bertemu di laga perdana grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung, Kamis 18 September 2025.

Pelatih asal Serbia ini menyatakan tidak mudah menghadapi Persib Bandung ini. Apalagi di laga ini, timnya bertindak sebagai tim tamu.

“Setiap pertandingan tandang, selalu sulit bermain di stadion (tuan rumah) dan kami sekarang memainkan pertandingan tandang melawan tim yang bagus,” ujar Aleksandar.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
