Sassuolo Kalahkan Lazio 1-0, Fabio Grosso Puji Jay Idzes Dkk yang Tampil bak Singa!

REGGIO EMILIA – Sassuolo berhasil memetik kemenangan pertama di Liga Italia 2025-2026 dengan skor 1-0 atas Lazio. Solidnya para pemain menuai pujian dari pelatih Fabio Grosso.

Laga Sassuolo vs Lazio itu berlangsung di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Senin (15/9/2025) dini hari WIB. Neroverdi menang 1-0 berkat gol tunggal Alieu Fadera di menit ke-70.

Ini menjadi hasil manis karena Sassuolo akhirnya meraih kemenangan perdana sejak promosi. Tiga poin ini jelas tak luput dari kerja keras seluruh pemain termasuk Jay Idzes yang tampil 90 menit.

1. Penting

Usai pertandingan, Grosso mengungkapkan laga kandang tersebut memang sangat penting bagi Sassuolo. Ia mengakui anak asuhnya menunjukkan penampilan yang solid hingga berhasil meraih kemenangan.

“Kami butuh penampilan besar dan para pemain menunjukkannya. Detail yang menentukan hasil akhir, dan hasil akhir yang menentukan penilaian,” ucap Grosso, dilansir dari Sassuolo News, Senin (15/9/2025).

“Hari ini kami tampil baik melawan tim yang saling mengenal, tahu apa yang ingin dilakukan, dan itu tidak mudah. Jadi semua pemain patut diapresiasi,” sambung pria asal Italia itu.