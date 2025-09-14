Hasil AS Roma vs Torino di Liga Italia 2025-2026: Giallorossi Dipermalukan di Kandang 0-1

ROMA - AS Roma harus menelan pil pahit di kandang setelah dikalahkan Torino dengan skor tipis 0-1 di matchday ketiga Liga Italia 2025-2026. Gol tunggal yang dicetak oleh Giovanni Simeone menjadi kejutan bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini, pada Minggu (14/9/2025) malam WIB.

Dengan menelan kekalahan di Stadion Olimpico, Roma, Italia, tim berjuluk Giallorossi itu pun harus puas tertahan di peringkat ketiga dengan 6 poin. Sedangkan Torino berada di urutan ketujuh dengan total 4 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma, yang sebelumnya memenangi dua laga 1-0 melawan Pisa dan Bologna, mencoba formasi baru dengan memberikan Paulo Dybala peran yang lebih menyerang. Di sisi lain, Torino juga mengubah taktik menjadi 3-4-3 dan memainkan Ardian Ismajli di laga debutnya.

Torino menciptakan beberapa peluang berbahaya di babak pertama, termasuk tendangan pojok dari Kristjan Asllani yang hampir disundul oleh Guillermo Maripan. Sementara itu, sundulan Gianluca Mancini untuk Roma masih belum bertenaga.

Serangan Roma juga beberapa kali digagalkan oleh Maripan dan sundulan Mario Hermoso yang masih bisa diantisipasi oleh kiper Torino, Franco Israel. Gasperini menyadari taktiknya tidak berjalan efektif, sehingga ia melakukan perubahan di babak kedua.

AS Roma vs Torino. (Foto: Instagram/officialasroma)

Babak Kedua

Ferguson masuk dan beberapa peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir masih belum sempurna. Torino akhirnya memecah kebuntuan dan mencetak gol pertama yang bersarang di gawang Roma musim ini.

Gol tersebut lahir dari aksi brilian Giovanni Simeone yang berhasil melewati Manu Koné dan melakukan umpan satu-dua dengan Cyril Ngonge. Simeone kemudian melepaskan tendangan melengkung kaki kanan dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok atas gawang.