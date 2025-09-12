Jalani Debut Manis, Eliano Reijnders Senang Persib Bandung Menang atas Persebaya Surabaya

BANDUNG – Pemain baru Persib Bandung, Eliano Reijnders, meluapkan kegembiraannya setelah berhasil menjalani debut manis bersama tim barunya. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat Persib mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, (12/9/2025).

Eliano masuk pada menit ke-60 menggantikan Kakang Rudianto. Meski hanya sebentar, penampilan Eliano mendapatkan pujian dari pelatih Persib, Bojan Hodak.

1. Pengalaman Baru

Eliano Reijnders mengaku sangat senang mendapat kepercayaan dari pelatih. Ia pun tak sabar untuk memainkan laga-laga selanjutnya bersama Maung Bandung.

"Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain. Jadi saya senang karena itu dan saya tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions, saya harap bisa memainkan permainan yang bagus di pekan depan,” ungkap Eliano usai pertandingan, dikutip Jumat (12/9/2025).

Eliano juga memuji penampilan Persib yang menurutnya sudah bermain bagus. Meski hanya menang 1-0, hasil itu tetap disyukuri bintang Timnas Indonesia tersebut.

Bojan Hodak dan Eliano Reijnders

"Menurut saya di babak kedua kami bisa melakukan serangan balik yang bagus. Memang tidak ada gol tambahan tercipta tapi kami harus tetap bermain seperti ini,” tambah Eliano.

Pemain kelahiran Finlandia ini juga merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara Liga Indonesia dan Liga Eropa. Salah satunya adalah faktor cuaca yang cukup menantang. Selain itu, ia juga menyoroti gaya bermain di Indonesia.