Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani Debut Manis, Eliano Reijnders Senang Persib Bandung Menang atas Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 12 September 2025 |22:01 WIB
Jalani Debut Manis, Eliano Reijnders Senang Persib Bandung Menang atas Persebaya Surabaya
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain baru Persib Bandung, Eliano Reijnders, meluapkan kegembiraannya setelah berhasil menjalani debut manis bersama tim barunya. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat Persib mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, (12/9/2025).

Eliano masuk pada menit ke-60 menggantikan Kakang Rudianto. Meski hanya sebentar, penampilan Eliano mendapatkan pujian dari pelatih Persib, Bojan Hodak.

1. Pengalaman Baru

Eliano Reijnders mengaku sangat senang mendapat kepercayaan dari pelatih. Ia pun tak sabar untuk memainkan laga-laga selanjutnya bersama Maung Bandung.

"Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain. Jadi saya senang karena itu dan saya tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions, saya harap bisa memainkan permainan yang bagus di pekan depan,” ungkap Eliano usai pertandingan, dikutip Jumat (12/9/2025).

Eliano juga memuji penampilan Persib yang menurutnya sudah bermain bagus. Meski hanya menang 1-0, hasil itu tetap disyukuri bintang Timnas Indonesia tersebut.

Bojan Hodak dan Eliano Reijnders
Bojan Hodak dan Eliano Reijnders

"Menurut saya di babak kedua kami bisa melakukan serangan balik yang bagus. Memang tidak ada gol tambahan tercipta tapi kami harus tetap bermain seperti ini,” tambah Eliano.

Pemain kelahiran Finlandia ini juga merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara Liga Indonesia dan Liga Eropa. Salah satunya adalah faktor cuaca yang cukup menantang. Selain itu, ia juga menyoroti gaya bermain di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189857/yance_sayuri_hampir_pukul_marc_klok_di_laga_malut_united_vs_persib_bandung_timnasxtra-IwBu_large.jpg
Respons Yance Sayuri Setelah Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189839/malut_united_menang_2_0_atas_persib_bandung_di_super_league_2025_2026-lQbS_large.jpg
Hendri Susilo Ungkap Kunci Sukses Malut United Menang 2-0 atas Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189830/yance_sayuri_hampir_pukul_marc_klok_di_laga_malut_united_vs_persib_bandung_timnasxtra-gDBC_large.jpg
Yance Sayuri Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung, Timnas Indonesia Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189826/malut_united_vs_persib_bandung-Rj4b_large.jpg
Hasil Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Kalah 0-2, Maung Bandung Gagal Kudeta Persija Jakarta!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/51/1655733/hasil-sea-games-2025-pencak-silat-seni-regu-putra-sumbang-emas-ke36-untuk-indonesia-cin.jpg
Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Seni Regu Putra Sumbang Emas ke-36 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Hajar Jagoan Malaysia! Indonesia Kantongi Emas ke-37 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement