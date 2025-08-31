Manchester United Kembali Kejar Emiliano Martinez, Andre Onana Makin Merana?

MANCHESTER – Manchester United kembali mengejar tanda tangan Emiliano Martinez jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025. Pendekatan itu sebelumnya sudah gagal.

Iblis Merah terus berusaha menambah kekuatan. Setelah belanja tiga pemain di lini depan, giliran sektor pertahanan yang coba diperkuat dengan mengincar penjaga gawang.

1. Dua Nama

Performa Andre Onana yang angin-anginan dan Altay Bayindir yang kurang meyakinkan, memaksa Man United mencari kiper baru. Ada dua nama yang sempat masuk daftar beli raksasa Inggris itu.

Emiliano Martinez sempat digoda untuk pindah pada medio Juli 2025. Namun, pada akhirnya kiper asal Argentina itu memilih bertahan di Aston Villa.

Man United lalu mengalihkan perhatian ke Senne Lammens. Sayangnya, negosiasi dengan Royal Antwerp mandek. Kini, mereka bersiap menghidupkan lagi pendekatan dengan Martinez!

“Manchester United melakukan pendekatan baru dengan Aston Villa untuk Emiliano Martinez,” kata pakar bursa transfer Fabrizio Romano lewat akun X @FabrizioRomano, Minggu (31/8/2025).