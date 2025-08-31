Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kembali Kejar Emiliano Martinez, Andre Onana Makin Merana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 31 Agustus 2025 |14:21 WIB
Manchester United Kembali Kejar Emiliano Martinez, Andre Onana Makin Merana?
Manchester United kembali mengejar Emiliano Martinez (Foto: Instagram/@emi_martinez26)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United kembali mengejar tanda tangan Emiliano Martinez jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025. Pendekatan itu sebelumnya sudah gagal.

Iblis Merah terus berusaha menambah kekuatan. Setelah belanja tiga pemain di lini depan, giliran sektor pertahanan yang coba diperkuat dengan mengincar penjaga gawang.

1. Dua Nama

Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan Pratama Arhan @emimartinez26.jpg

Performa Andre Onana yang angin-anginan dan Altay Bayindir yang kurang meyakinkan, memaksa Man United mencari kiper baru. Ada dua nama yang sempat masuk daftar beli raksasa Inggris itu.

Emiliano Martinez sempat digoda untuk pindah pada medio Juli 2025. Namun, pada akhirnya kiper asal Argentina itu memilih bertahan di Aston Villa.

Man United lalu mengalihkan perhatian ke Senne Lammens. Sayangnya, negosiasi dengan Royal Antwerp mandek. Kini, mereka bersiap menghidupkan lagi pendekatan dengan Martinez!

“Manchester United melakukan pendekatan baru dengan Aston Villa untuk Emiliano Martinez,” kata pakar bursa transfer Fabrizio Romano lewat akun X @FabrizioRomano, Minggu (31/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement