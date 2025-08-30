Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Raih 3 Poin Perdana Usai Menang Dramatis 3-2!

MANCHESTER – Manchester United akhirnya merasakan kemenangan perdana di Liga Inggris 2025-2026. Kepastian itu diraih usai Setan Merah menang dramatis 3-2 atas Burnley di Stadion Old Trafford, pada Sabtu (30/8/2025) malam WIB.

Dalam laga pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 tersebut, Man United sejatinya sempat nyaris mengakhiri laga dengan skor 2-2. Namun, gol penalti Bruno Fernandes di menit 90+7’ menyelamatkan tim asuhan Ruben Amorim tersebut.

Dengan hasil itu, Man United akhirnya merasakan juga kemenangan di Liga Inggris 2025-2026. Kini, tim asuhan Ruben Amorim itu kini duduk di peringkat sembilan dengan 4 poin, sedangkan Burnley di posisi 11 dengan 3 angka.

Jalannya Pertandingan

Secara permainan, Man United sejatinya tampil begitu dominan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Setan Merah mencatatkan 60 persen penguasaan bola.

Man United vs Burnley. (Foto: Instagram/manchesterunited)

Bahkan Bruno Fernandes cs melepaskan 25 tembakan, di mana lima tepat ke gawang Burnley. Gol-gol balasan pun terus tercipta hingga membuat laga seakan akan berakhir 2-2.

Insiden pun terjadi di akhir pertandingan. Man United mendapatkan penalti yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Fernandes.