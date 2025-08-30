MANCHESTER – Manchester United akhirnya merasakan kemenangan perdana di Liga Inggris 2025-2026. Kepastian itu diraih usai Setan Merah menang dramatis 3-2 atas Burnley di Stadion Old Trafford, pada Sabtu (30/8/2025) malam WIB.
Dalam laga pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 tersebut, Man United sejatinya sempat nyaris mengakhiri laga dengan skor 2-2. Namun, gol penalti Bruno Fernandes di menit 90+7’ menyelamatkan tim asuhan Ruben Amorim tersebut.
Dengan hasil itu, Man United akhirnya merasakan juga kemenangan di Liga Inggris 2025-2026. Kini, tim asuhan Ruben Amorim itu kini duduk di peringkat sembilan dengan 4 poin, sedangkan Burnley di posisi 11 dengan 3 angka.
Secara permainan, Man United sejatinya tampil begitu dominan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Setan Merah mencatatkan 60 persen penguasaan bola.
Bahkan Bruno Fernandes cs melepaskan 25 tembakan, di mana lima tepat ke gawang Burnley. Gol-gol balasan pun terus tercipta hingga membuat laga seakan akan berakhir 2-2.
Insiden pun terjadi di akhir pertandingan. Man United mendapatkan penalti yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Fernandes.