Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Raih 3 Poin Perdana Usai Menang Dramatis 3-2!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 30 Agustus 2025 |23:20 WIB
Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Raih 3 Poin Perdana Usai Menang Dramatis 3-2!
Suasana laga Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United akhirnya merasakan kemenangan perdana di Liga Inggris 2025-2026. Kepastian itu diraih usai Setan Merah menang dramatis 3-2 atas Burnley di Stadion Old Trafford, pada Sabtu (30/8/2025) malam WIB.

Dalam laga pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 tersebut, Man United sejatinya sempat nyaris mengakhiri laga dengan skor 2-2. Namun, gol penalti Bruno Fernandes di menit 90+7’ menyelamatkan tim asuhan Ruben Amorim tersebut.

Dengan hasil itu, Man United akhirnya merasakan juga kemenangan di Liga Inggris 2025-2026. Kini, tim asuhan Ruben Amorim itu kini duduk di peringkat sembilan dengan 4 poin, sedangkan Burnley di posisi 11 dengan 3 angka.

Jalannya Pertandingan

Secara permainan, Man United sejatinya tampil begitu dominan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Setan Merah mencatatkan 60 persen penguasaan bola.

Man United vs Burnley. (Foto: Instagram/manchesterunited)
Man United vs Burnley. (Foto: Instagram/manchesterunited)

Bahkan Bruno Fernandes cs melepaskan 25 tembakan, di mana lima tepat ke gawang Burnley. Gol-gol balasan pun terus tercipta hingga membuat laga seakan akan berakhir 2-2.

Insiden pun terjadi di akhir pertandingan. Man United mendapatkan penalti yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Fernandes.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement