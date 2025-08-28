Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Harga Pasaran Persib Bandung di Atas Grimsby Town, Tanda Bisa Kalahkan Manchester United?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |14:46 WIB
Harga Pasaran Persib Bandung di Atas Grimsby Town, Tanda Bisa Kalahkan Manchester United?
Harga Pasaran Persib Bandung di Atas Grimsby Town, Klub yang Baru Saja Permalukan Manchester United. (Foto: Instagram/persib)
PENCINTA sepakbola dunia dikejutkan dengan tersingkirnya Manchester United di putaran kedua Piala Liga Inggris 2025-2026, pada Kamis (28/8/2025) dini hari WIB. Hebohnya karena Man United dikalahkan oleh tim divisi keempat Liga Inggris, yakni Grimsby Town.

Secara kekuatan skuad, Grimsby Town kalah jauh dari Man United. Hal itu membuat banyak netizen yang menerka-nerka, jangan-jangan Man United juga bisa saja dikalahkan Persib Bandung karena dari segi kekuatan skuad, harga pasaran pasukan Bojan Hodak lebih tinggi ketimbang Grimsby Town.

Secara matematis, sepakbola sering kali bisa diprediksi. Klub dengan nilai skuad yang lebih mahal biasanya memiliki peluang menang lebih besar. Namun, kisah heroik Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026 membuktikan logika di atas kertas tidak selalu berlaku di lapangan hijau.

Klub yang berlaga di kasta keempat Liga Inggris, Grimsby Town, baru saja mengukir sejarah. Mereka menyingkirkan tim raksasa, Manchester United, di putaran kedua. Kisah ini terasa semakin luar biasa jika melihat perbandingan nilai skuad kedua tim.

Berdasarkan data dari Transfermarkt, harga pasar skuad Manchester United mencapai 887 juta euro (Rp16,8 triliun). Bandingkan dengan Grimsby Town yang hanya bernilai 3,6 juta euro (Rp68 miliar). Perbedaan ini menunjukkan betapa besarnya jurang yang memisahkan kedua klub.

1. Awal Mula Kejutan di Old Trafford

Suporter Grimsby Town menyerbu lapangan setelah menang atas Manchester United @ShikataGaNai27
Suporter Grimsby Town menyerbu lapangan setelah menang atas Manchester United @ShikataGaNai27

Ketika undian mempertemukan Manchester United dengan Grimsby Town, para penggemar Setan Merah merasa sangat optimistis. Meskipun United belum meraih kemenangan di Liga Inggris 2025-2026, mereka menunjukkan dominasi saat kalah 0-1 dari Arsenal dan bermain imbang 1-1 melawan Fulham.

Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, bahkan menurunkan skuad terbaiknya dalam formasi 3-4-3. Nama-nama seperti Andre Onana, Harry Maguire, Diogo Dalot, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko diturunkan sejak awal.

Namun, Grimsby Town, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen League Two, mengejutkan semua orang. Di babak pertama, mereka berhasil unggul 2-0 lewat gol Charles Vernam di menit ke-22 dan Tyrell Warren di menit ke-30.

 

