HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Mengejutkan Ruben Amorim Usai Manchester United Dipermalukan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |07:32 WIB
Kata-Kata Mengejutkan Ruben Amorim Usai Manchester United Dipermalukan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026
Simak kata-kata mengejutkan Ruben Amorim usai Man United dipermalukan Grimsby Town (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

GRISMBY – Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, melontarkan kata-kata mengejutkan usai dipermalukan Grimsby Town pada babak kedua Piala Liga Inggris 2025-2026. Ia kini mengajak para pemain untuk move on dari hasil tersebut.

Duel Grimsby Town vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Blundell Park, Grimsby, Inggris, Kamis (28/8/2025) dini hari WIB. Skor sama kuat 2-2 tercipta di akhir laga selama 90 menit.

1. Respons

Manchester United disingkirkan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026 @ManUtd

Tuan rumah unggul duluan lewat Charles Vernam (22’) dan Tyrell Warren (30’). Iblis Merah baru bisa membalas via Bryan Mbeumo (75’) dan Harry Maguire (89’).

Adu penalti langsung digelar usai peluit panjang. Di fase ini, Grimsby mengalahkan Man United dengan skor 12-11! Bruno Fernandes dan kawan-kawan harus tersingkir di babak kedua.

Selepas pertandingan, Amorim mengeluarkan respons yang mengejutkan. Kata-katanya seperti menyiratkan sesuatu di belakang layar.

“Saya pikir tim dan pemain berbicara sangat lantang (di lapangan) hari ini. Jadi, itu saja. Tim terbaik menang, satu-satunya tim yang bermain di lapangan,” tukas Amorim, mengutip dari BBC Sport, Kamis (28/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
