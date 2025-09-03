Grimsby Town Pakai Pemain Ilegal, Manchester United Lolos 32 Besar Piala Liga Inggris 2025-2026?

Grimsby Town pakai pemain ilegal saat menghadapi Manchester United. (Foto: Laman resmi Grimsby Town)

GRIMSBY Town pakai pemain ilegal, Manchester United lolos 32 besar Piala Liga Inggris 2025-2026? The Red Devils -julukan Manchester United- memiliki hak untuk banding atas kekalahan yang mereka alami dari Grimsby Town di babak kedua Piala Liga Inggris 2025-2026, Kamis 28 Agustus 2025 dini hari WIB.

Mengutip dari Daily Mail, Grimsby Town ternyata menggunakan pemain ilegal Clarke Oduor saat menghadapi Manchester United. Pelatih Grimsby Town David Artell menurunkan Clarke Oduor di menit 73, menggantikan eks gelandang Chelsea, George McEachran.

Clarke Odour pemain ilegal di laga Grimsby Town vs Manchester United. (Foto: instagram/@kefootball_)

Clarke Oduor sejatinya tampil buruk. Ia menjadi satu-satunya pemain Grimsby Town yang gagal mengkesekusi penalti saat menang 12-11 atas Manchester United. Meski begitu, hukuman tetap layak diberikan kepada klub kasta keempat sepakbola Inggris tersebut.

1. Clarke Oduor Telat Didaftarkan

Clarke Oduor disebut ilegal karena telat didaftarkan. Pesepakbola kelahiran Kenya itu didaftarkan pukul 12.01 waktu setempat. Padahal, batas akhir waktu pendaftaran adalah 12.00 siang waktu setempat.

Mengutip dari Daily Mail, akibatnya Grimsby Town dijatuhi denda 20.000 pounds atau sekira Rp439 juta. Dari jumlah itu, Grimsby Town membayar 10.000 pounds saat ini dan 10.000 sisanya dibayarkan di akhir musim.

“Pendaftaran Oduor ke EFL telat satu menit. Masalah ini tidak langsung terdeteksi klub karena adanya gangguan komputer di pihak Grimsby,” tulis Grimsby Town di laman resmi mereka, Selasa