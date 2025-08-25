Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes dan Emil Audero Bentrok di Laga Cremonese vs Sassuolo Jelang Bela Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |18:05 WIB
Jay Idzes dan Emil Audero Bentrok di Laga Cremonese vs Sassuolo Jelang Bela Timnas Indonesia?
Jay Idzes dan Emil Audero bentrok jelang bela Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

DUA pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Emil Audero, akan saling berhadapan pekan ini. Keduanya berpotensi berjumpa di laga Cremonese vs Sassuolo pada giornata 2 Liga Italia 2025-2026!

Partai Cremonese vs Sassuolo itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Jumat 29 Agustus 2025 pukul 23.30 WIB. Ini merupakan laga sebelum FIFA Matchday September.

1. Berbeda Nasib

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

Kebetulan, dua kesebelasan sama-sama diperkuat pemain Timnas Indonesia. Idzes berkostum Sassuolo sementara Audero membela Cremonese yang akan jadi tuan rumah.

Kedua pemain bernasib berbeda di laga pertama. Idzes masih belum mendapat kepercayaan dari pelatih Fabio Grosso untuk mengawal lini belakang I Neroverdi yang takluk 0-2 dari Napoli di kandang sendiri.

Sementara, Audero tampil heroik saat menghadapi tim papan atas AC Milan. Tidak tanggung-tanggung, Cremonese menang 2-1 di kandang lawan di mana sang kiper mencatatkan empat penyelamatan bagus.

Audero dan Idzes berpotensi berjumpa di Stadion Giovanni Zini. Sang kiper hampir pasti akan kembali diturunkan oleh pelatih Davide Nicola. Pertanyaan besar justru ada di kubu Sassuolo.

 

