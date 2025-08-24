Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Bikin AC Milan Menangis, Pelatih Cremonese Bongkar Kunci Sukses Raih Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Agustus 2025 |11:44 WIB
Emil Audero Bikin AC Milan Menangis, Pelatih Cremonese Bongkar Kunci Sukses Raih Kemenangan
Emil Audero bikin Cremonese menang 2-1 atas AC Milan. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

PELATIH Cremonese, Davide Nicola, membongkar kunci sukses timnya menang 2-1 atas AC Milan dalam laga pembuka Liga Italia 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion San Siro, Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. David Nicola menilai Cremonese menang karena Emil Audero dan kawan-kawan menunjukan mental pemenang.

"Kami menyaksikan tim dengan mentalitas pemenang," kata Davide Nicola Okezone mengutip dari laman Tuttomercato, Minggu (24/8/2025).

1. Apresiasi Emil Audero

Emil Audero bawa Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@emil_audero)
Emil Audero bawa Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Pelatih 52 tahun itu mengaku senang dengan pemain-pemain baru timnya karena cukup cepat beradaptasi, termasuk kiper Timnas Indonesia Emil Audero. Kondisi itu merupakan modal bagus untuk Cremonese.

"Para pemain baru tahu kategori mereka. Jadi, lebih mudah beradaptasi. Tidak semua orang berada di level fisik yang sama," ucap juru taktik asal Italia ini.

Meski begitu, Davide Nicola menegaskan tidak berpuas diri dengan performa timnya saat ini mengingat perjalanan masih panjang. Cremonese dipastikan Davide Nicola akan terus berbenah agar lebih solid.

"Kami harus bekerja keras. Ini adalah pertandingan di mana Anda juga punya ruang. Dinamikanya berubah, kami hanya perlu bekerja keras," lanjut eks pelatih Torino hingga Cagliari ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Gilas Wakil Jepang, Apriyani/Fadia Tampil Tanpa Beban di Perempat Final Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement