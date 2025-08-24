Emil Audero Bikin AC Milan Menangis, Pelatih Cremonese Bongkar Kunci Sukses Raih Kemenangan

PELATIH Cremonese, Davide Nicola, membongkar kunci sukses timnya menang 2-1 atas AC Milan dalam laga pembuka Liga Italia 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion San Siro, Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. David Nicola menilai Cremonese menang karena Emil Audero dan kawan-kawan menunjukan mental pemenang.

"Kami menyaksikan tim dengan mentalitas pemenang," kata Davide Nicola Okezone mengutip dari laman Tuttomercato, Minggu (24/8/2025).

1. Apresiasi Emil Audero

Emil Audero bawa Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Pelatih 52 tahun itu mengaku senang dengan pemain-pemain baru timnya karena cukup cepat beradaptasi, termasuk kiper Timnas Indonesia Emil Audero. Kondisi itu merupakan modal bagus untuk Cremonese.

"Para pemain baru tahu kategori mereka. Jadi, lebih mudah beradaptasi. Tidak semua orang berada di level fisik yang sama," ucap juru taktik asal Italia ini.

Meski begitu, Davide Nicola menegaskan tidak berpuas diri dengan performa timnya saat ini mengingat perjalanan masih panjang. Cremonese dipastikan Davide Nicola akan terus berbenah agar lebih solid.

"Kami harus bekerja keras. Ini adalah pertandingan di mana Anda juga punya ruang. Dinamikanya berubah, kami hanya perlu bekerja keras," lanjut eks pelatih Torino hingga Cagliari ini.