HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Cetak Gol di Laga Sassuolo vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |13:07 WIB
Jay Idzes Cetak Gol di Laga Sassuolo vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 Malam Ini?
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
JAY Idzes cetak gol di laga Sassuolo vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 malam ini? Sesuai jadwal, Sassulo akan menjamu Napoli di Mapei Stadium dalam lanjutan pekan pembuka Liga Italia 2025-2026, Sabtu (23/8/2025) pukul 23.30 WIB.

Sassuolo dihadapkan lawan yang tidak mudah di pekan pembuka Liga Italia 2025-2026. Mereka langsung dipertemukan dengan juara bertahan Liga Italia.

1. Debut Jay Idzes

Pekan lalu, Sassuolo menang 1-0 atas US Catanzaro di babak pertama Coppa Italia 2025-2026. Dalam laga tersebut, Jay Idzes yang didatangkan dari Venezia seharga 8 juta euro hanya duduk manis di bangku cadangan

Disinyalir baru pada malam ini, bek 190 sentimeter ini dimainkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso. Dalam pola 4-3-3 racikan Fabio Grosso, Jay Idzes beprotensi diduetkan dengan kapten Sassuolo, Filippo Romagna, di jantung pertahanan.

Jay Idzes juga memiliki catatan lumayan menghadapi Napoli. Musim lalu saat membela Venezia, Jay Idzes menahan bomber Napoli, Romelu Lukaku.

Hasilnya, Napoli cuma menang 1-0 atas Venezia di  kandang sendiri. Sementara saat tandang ke Venezia, skor sama kuat 0-0.

Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)

2. Misi Bertahan di Serie A

Sassuolo memiliki misi yang jelas musim ini, yakni bertahan di Serie A. Di bursa transfer musim panas 2025, manajemen Sassuolo pun aktif mendatangkan pemain.

 

